Польські фермери планують приєднатися до страйку перевізників — Bloomberg

Група польських фермерів планує приєднатися до страйку польських перевізників, які заблокували пункти пропуску на українському кордоні.

Польські фермери приєднаються до перевізників на кордоні

Близько 100 польських фермерів з асоціації Betrayed Countryside планують провести триденну акцію протесту на переході в Медиці 23 листопада.

Фермери були першою групою, яка постраждала [від конкуренції з українцями]. Зараз є транспортні компанії, питання в тому, хто буде наступним, — сказав Bloomberg Лукаш Мартин, один з організаторів. Поширити

Раніше члени групи Міжнародного союзу автомобільного транспорту з Угорщини, Польщі, Словаччини, Чехії та Литви звернулися до президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн із закликом переглянути лібералізацію руху з Україною, термін дії якої закінчується у червні 2024 року.

Єврокомісія заявила, що будь-яке повторне запровадження дозволів або квот на автомобільні перевезення з України є юридично неможливим, оскільки це порушить чинну угоду між ЄС і Україною.

ЄС дозволив українським перевізникам перевозити вантажі без отримання дозволів для легшого та швидшого потоку вантажів під час війни.

Що відомо про страйк польських перевізників

Вже кілька тижнів польські перевізники блокують три пункти пропуску на кордоні з Україною через «надмірну конкуренцію» через лібералізацію міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

13 листопада протестувальники зустрілися з представниками українського та польського урядів, проте питання не вирішили.

Заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач 20 листопада відвідав пункти пропуску «Рава-Руська» та «Краківець». Він повідомив у своєму Facebook, що на двох пунктах перетину було не більше 15 мітингувальників, які фактично тримають кордон у заручниках.