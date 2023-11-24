Українські перевізники звернулися до Зеленського та президентки Єврокомісії через блокаду кордону

Федерація роботодавців України та Асоціація міжнародних автомобільних перевізників направила звернення до президента України Володимира Зеленського та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн через блокування польськими перевізниками кордону України.

Українські асоціації звернулися до Зеленського та фон дер Ляєн

Автори листа зазначають, що орієнтовні прямі втрати економіки України від блокування низки пунктів пропуску на польсько-українському кордоні вже складають більше 400 млн євро.

Непрямі втрати (штрафи та неустойки щодо українських експортерів за зриви контрактних зобов’язань, відмова від укладання контрактів з українськими контрагентами на новий рік тощо) - вимірюються мільярдами євро.

Ми, представники українських виробників та перевізників, можемо впевнено сказати, що Угода між Україною та ЄС про вантажні автомобільні перевезення жодним чином не порушує принципи рівної конкуренції на європейському ринку вантажних автомобільних перевезень, надаючи рівну можливість бездозвільного виконання перевезень між сторонами у двосторонньому та транзитному сполученнях. Поширити

У зверненні до Зеленського перевізники та роботодавці просять його провести зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Роботодавці зазначають, що українські водії перебувають без елементарної допомоги з боку Червоного Хреста та інших організацій. Вже зафіксовано 2 смертельних випадки.

Там додають, що вимоги польських перевізників порушують зобов’язання Польщі відповідно до міжнародних договорів, а подекуди є прямим втручанням у внутрішні справи України та є дискримінаційними.

Страйк польських перевізників

З 6 листопада польські перевізники заблокували рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Вони вимагають повернення дозволів на комерційні перевезення для України, які були скасовані Євросоюзом.

23 листопада поляки почали блокувати четвертий пункт пропуску — "Медика", який суміжний з українським ПП "Шегині".

За час страйку померло два українських водія вантажівок.

23 листопада посол України в Польщі Василь Зварич звернувся з черговою офіційною нотою до Міністерства закордонних справ Польщі, вимагаючи розблокувати рух вантажних транспортних засобів.