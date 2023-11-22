Скільки збитків приніс Україні страйк польських перевізників — оцінка ФРУ

Федерація роботодавців України вважає, що станом на 22 листопада українська економіка зазнала понад 400 млн євро збитків від протесту перевізників Польщі.

Україна терпить збитки

Економіка України через протести польських перевізників на кордоні станом на 22 листопада втратила понад 400 млн євро.

Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін у трансляції "Медіацентр Україна – Укрінформ".

Ситуація справді критична. Я не готовий сказати, як інші галузі страждають, хоча за оцінкою Федерації роботодавців України вже сьогодні понад 400 млн євро наша економіка зазнала. Ми фіксуємо збитки наших перевізників із розрахунку втраченої дохідності – 350 євро за простій, за добу, – зазначив Балін. Поширити

На думку Баліна, саме блокада з боку польських мітингарів загрожує життю та здоров'ю українських перевізників. А фінансові втрати оцінюють із юридичною допомогою адвокатів, щоби потім у разі чого подавати позови про збитки – або до страйкарів, або до місцевих рад, що дозволили страйк.

Крім того, віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників підтвердив інформацію про те, що 23 листопада до страйку перевізників Польщі приєднаються аграрії.

Страйк польських перевізників: що відомо

6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Протестувальники заявили, що не будуть блокувати рух для автобусів, легкових авто, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу Україні, або тварин чи швидкопсувні вантажі.

Однак 20 листопада повідомлялося, що поляки попри свої обіцянки не пропускають в Україну гуманітарну допомогу та цистерни з паливом.

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

Голова "Укртрансбезпеки" Євген Зборовський розповідав, що вимови страйкарів – створити окрему чергу для машин під номерами ЄС та обмежити кількість дозволів на вантажні перевезення до 180 тисяч із кожної сторони – як було до повномасштабної війни.

21 листопада українські перевізники провели мітинг на пункті пропуску "Краківець - Корчова" у відповідь на блокування польськими колегами перетину кордону вантажівками з Польщі в Україну.