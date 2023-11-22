Сколько убытков принесла Украине забастовка польских перевозчиков — оценка ФРУ
Категория
Экономика
Дата публикации

Сколько убытков принесла Украине забастовка польских перевозчиков — оценка ФРУ

Граница Польши и Украины
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Источник:  Media Center Ukraine

Федерация работодателей Украины считает, что по состоянию на 22 ноября украинская экономика понесла более 400 млн евро убытков от забастовки польских перевозчиков.

Украина терпит убытки

Экономика Украины из-за протестов польских перевозчиков на границе по состоянию на 22 ноября потеряла более 400 млн евро.

Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин в трансляции "Медиацентр Украина - Укринформ".

Ситуация действительно критичная. Я не готов сказать, как другие отрасли страдают, хотя по оценке Федерации работодателей Украины уже сегодня более 400 млн евро наша экономика потеряла. Мы фиксируем ущерб наших перевозчиков из расчета утраченной доходности – 350 евро за простой, за сутки, – отметил Балин.

По мнению Балина, именно блокада со стороны польских митингующих угрожает жизни и здоровью украинских перевозчиков. А финансовые потери оценивают с юридической помощью адвокатов, чтобы затем в случае чего подавать иски об убытках – либо к забастовщикам, либо к местным советам, разрешившим забастовку.

Кроме того, вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков подтвердил информацию о том, что 23 ноября к забастовке перевозчиков Польши присоединятся аграрии.

Забастовка польских перевозчиков: что известно

6 ноября, около 14:00 по украинскому времени, польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская-Гребенное".

Протестующие заявили, что не будут блокировать движение для автобусов, легковых автомобилей, а также грузовиков, перевозящих гуманитарную помощь Украине, или животных или скоропортящиеся грузы.

Однако 20 ноября сообщалось, что поляки, несмотря на свои обещания, не пропускают в Украину гуманитарную помощь и цистерны с топливом.

Ассоциация "Укравтопром" со ссылкой на Международную транспортную ассоциацию Украины отметила, что причина стачек – чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Глава "Укртрансбезопасности" Евгений Зборовский рассказывал, что произношения бастующих – создать отдельную очередь для машин под номерами ЕС и ограничить количество разрешений на грузовые перевозки до 180 тысяч с каждой стороны – как было до полномасштабной войны.

21 ноября украинские перевозчики провели митинг на пункте пропуска "Краковец – Корчова" в ответ на блокирование польскими коллегами пересечения границы грузовиками из Польши в Украину.

Сегодня – это предупредительная акция – ответ на блокировку ключевых автодорог польскими протестующими. К митингу присоединились перевозчики, водители с грузовым транспортом. Нас возмущают действия польских коллег, поскольку в это сложное время вместо того, чтобы поддержать Украину, они создают преграды, – сказал председатель ОО "Международные автомобильные перевозчики Украины" Владимир Михалевич.

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