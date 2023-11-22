Сколько убытков принесла Украине забастовка польских перевозчиков — оценка ФРУ

Федерация работодателей Украины считает, что по состоянию на 22 ноября украинская экономика понесла более 400 млн евро убытков от забастовки польских перевозчиков.
Украина терпит убытки
Экономика Украины из-за протестов польских перевозчиков на границе по состоянию на 22 ноября потеряла более 400 млн евро.
Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин в трансляции "Медиацентр Украина - Укринформ".
По мнению Балина, именно блокада со стороны польских митингующих угрожает жизни и здоровью украинских перевозчиков. А финансовые потери оценивают с юридической помощью адвокатов, чтобы затем в случае чего подавать иски об убытках – либо к забастовщикам, либо к местным советам, разрешившим забастовку.
Кроме того, вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков подтвердил информацию о том, что 23 ноября к забастовке перевозчиков Польши присоединятся аграрии.
Забастовка польских перевозчиков: что известно
6 ноября, около 14:00 по украинскому времени, польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская-Гребенное".
Протестующие заявили, что не будут блокировать движение для автобусов, легковых автомобилей, а также грузовиков, перевозящих гуманитарную помощь Украине, или животных или скоропортящиеся грузы.
Однако 20 ноября сообщалось, что поляки, несмотря на свои обещания, не пропускают в Украину гуманитарную помощь и цистерны с топливом.
Ассоциация "Укравтопром" со ссылкой на Международную транспортную ассоциацию Украины отметила, что причина стачек – чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.
Глава "Укртрансбезопасности" Евгений Зборовский рассказывал, что произношения бастующих – создать отдельную очередь для машин под номерами ЕС и ограничить количество разрешений на грузовые перевозки до 180 тысяч с каждой стороны – как было до полномасштабной войны.
21 ноября украинские перевозчики провели митинг на пункте пропуска "Краковец – Корчова" в ответ на блокирование польскими коллегами пересечения границы грузовиками из Польши в Украину.
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