Сколько убытков принесла Украине забастовка польских перевозчиков — оценка ФРУ

Федерация работодателей Украины считает, что по состоянию на 22 ноября украинская экономика понесла более 400 млн евро убытков от забастовки польских перевозчиков.

Украина терпит убытки

Экономика Украины из-за протестов польских перевозчиков на границе по состоянию на 22 ноября потеряла более 400 млн евро.

Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин в трансляции "Медиацентр Украина - Укринформ".

Ситуация действительно критичная. Я не готов сказать, как другие отрасли страдают, хотя по оценке Федерации работодателей Украины уже сегодня более 400 млн евро наша экономика потеряла. Мы фиксируем ущерб наших перевозчиков из расчета утраченной доходности – 350 евро за простой, за сутки, – отметил Балин. Поделиться

По мнению Балина, именно блокада со стороны польских митингующих угрожает жизни и здоровью украинских перевозчиков. А финансовые потери оценивают с юридической помощью адвокатов, чтобы затем в случае чего подавать иски об убытках – либо к забастовщикам, либо к местным советам, разрешившим забастовку.

Кроме того, вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков подтвердил информацию о том, что 23 ноября к забастовке перевозчиков Польши присоединятся аграрии.

Забастовка польских перевозчиков: что известно

6 ноября, около 14:00 по украинскому времени, польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская-Гребенное".

Протестующие заявили, что не будут блокировать движение для автобусов, легковых автомобилей, а также грузовиков, перевозящих гуманитарную помощь Украине, или животных или скоропортящиеся грузы.

Однако 20 ноября сообщалось, что поляки, несмотря на свои обещания, не пропускают в Украину гуманитарную помощь и цистерны с топливом.

Ассоциация "Укравтопром" со ссылкой на Международную транспортную ассоциацию Украины отметила, что причина стачек – чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и ЕС.

Глава "Укртрансбезопасности" Евгений Зборовский рассказывал, что произношения бастующих – создать отдельную очередь для машин под номерами ЕС и ограничить количество разрешений на грузовые перевозки до 180 тысяч с каждой стороны – как было до полномасштабной войны.

21 ноября украинские перевозчики провели митинг на пункте пропуска "Краковец – Корчова" в ответ на блокирование польскими коллегами пересечения границы грузовиками из Польши в Украину.