Україна звернулася до ЄС з пропозицією через страйк польських перевізників на кордоні

Україна ініціювала створення моніторингової групи з боку Європейського Союзу та пропонує ЄС офіційно фіксувати ситуацію, яка відбувається перед пунктами пропуску через страйки польських перевізників.

Україна пропонує ЄС створити моніторингову групу на кордоні

Заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач повідомив, що офіційний лист з пропозицією створення моніторингової групи було надіслано до ЄС.

Моніторингова груба могла б зафіксувати, чи пропускаються небезпечні вантажі, яким чином перетинає кордон гуманітарна допомога, у яких умовах вже більше двох тижнів перебувають українські водії.

Він додав, що зі свого боку Україна розпочала збір даних для евакуації українських водіїв.

У нас вже вичерпався час на погодження компромісів. Зараз наші водії при мінусовій температурі потерпають від дій кількох людей, що заблокували кордон за згоди місцевої влади. Ми кілька разів порушували питання на робочому та офіційних рівнях щодо харчування, чергування швидких, пожежних машин, належних санітарних умов – цього всього немає. Натомість і надалі бачимо повідомлення про погодження продовження протесту з боку місцевої влади. Поширити

Всіх водіїв, хто висловить бажання евакуюватися, вивезуть. Щоб зареєструватися на евакуацію потрібно заповнити форму.

Деркач додав, що за останні три тижні питання блокади порушувалось на всіх можливих рівнях, десятки листів, зустрічей.

Ми запропонували низку компромісів, польський уряд та Єврокомісія їх знають. Але домовитись про щось можливо лише тоді, коли є бажання домовлятись, а не лише бажання блокувати кордон. Поширити

Страйки польських перевізників

З 6 листопада польські перевізники заблокували рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Вони вимагають повернення дозволів на комерційні перевезення для України, які були скасовані Євросоюзом.

23 листопада поляки почали блокувати четвертий пункт пропуску — "Медика", який суміжний з українським ПП "Шегині".

За час страйку померло два українських водія вантажівок.

23 листопада посол України в Польщі Василь Зварич звернувся з черговою офіційною нотою до Міністерства закордонних справ Польщі, вимагаючи розблокувати рух вантажних транспортних засобів.