Україна звернулася до ЄС з пропозицією через страйк польських перевізників на кордоні

Україна ініціювала створення моніторингової групи з боку Європейського Союзу та пропонує ЄС офіційно фіксувати ситуацію, яка відбувається перед пунктами пропуску через страйки польських перевізників.
Україна пропонує ЄС створити моніторингову групу на кордоні
Заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач повідомив, що офіційний лист з пропозицією створення моніторингової групи було надіслано до ЄС.
Моніторингова груба могла б зафіксувати, чи пропускаються небезпечні вантажі, яким чином перетинає кордон гуманітарна допомога, у яких умовах вже більше двох тижнів перебувають українські водії.
Він додав, що зі свого боку Україна розпочала збір даних для евакуації українських водіїв.
Всіх водіїв, хто висловить бажання евакуюватися, вивезуть. Щоб зареєструватися на евакуацію потрібно заповнити форму.
Деркач додав, що за останні три тижні питання блокади порушувалось на всіх можливих рівнях, десятки листів, зустрічей.
Страйки польських перевізників
З 6 листопада польські перевізники заблокували рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".
Вони вимагають повернення дозволів на комерційні перевезення для України, які були скасовані Євросоюзом.
23 листопада поляки почали блокувати четвертий пункт пропуску — "Медика", який суміжний з українським ПП "Шегині".
За час страйку померло два українських водія вантажівок.
23 листопада посол України в Польщі Василь Зварич звернувся з черговою офіційною нотою до Міністерства закордонних справ Польщі, вимагаючи розблокувати рух вантажних транспортних засобів.
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