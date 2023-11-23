Україна відправила Польщі офіційну ноту через смерть другого водія на кордоні

23 листопада Україна оголосила офіційну ноту польському МЗС у зв'язку зі смертю другого українського водія на кордоні через блокування руху польськими перевізниками.

Посол України в Польщі надіслав ноту польському МЗС

Посол України в Польщі Василь Зварич повідомив, що Посольство в терміновому порядку звернулося з черговою офіційною нотою до Міністерства закордонних справ Польщі, вимагаючи розблокувати рух вантажних транспортних засобів.

Причиною стала вже друга смерть українського водія вантажного автомобіля, який перебував у черзі, спричиненій страйком польських перевізників перед пунктом пропуску Корчова.

Він додав, що обмеження вантажного руху польськими протестувальниками створює загрозу життю та здоров’ю людей, спричиняє значну загрозу безпеці та порядку руху на дорогах загального користування.

Відповідно до норм польського закону «Про зібрання» це дає прямі підстави до розпуску страйку представником органу місцевого самоврядування, який видав дозвіл на його проведення.

Ми закликаємо польську владу до рішучих дій з розблокування руху і не допущення, щоб українські, польські та іноземні водії вантажного автотранспорту простоювали в багатокілометрових чергах без належних для цього умов – ставали заручниками дій організаторів протесту. Поширити

Зварич додав, що кожен має право на протест, але обрана цього разу форма, час і тривалість зібрання, в складних погодних умовах, створює реальну загрозу життю і здоров’ю, а також безпеці людей.

Страйк польських перевізників на кордоні з Україною

З 6 листопада польські перевізники заблокували рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Вони вимагають повернення дозволів на комерційні перевезення для України, які були скасовані Євросоюзом.

Заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач за підсумками візиту на пункти пропуску 19 листопада повідомив, що страйкарі блокують проїзд вантажівок з паливом та гуманітарною допомогою, попри обіцянки цього не робити.

23 листопада поляки почали блокувати четвертий пункт пропуску — "Медика", який суміжний з українським ПП "Шегині".