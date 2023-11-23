Украина отправила Польше официальную ноту из-за смерти второго водителя на границе

23 ноября Украина объявила официальную ноту польскому МИД в связи со смертью второго украинского водителя на границе из-за блокирования движения польскими перевозчиками.

Посол Украины в Польше направил ноту польскому МИД

Посол Украины в Польше Василий Зварыч сообщил, что Посольство в срочном порядке обратилось с очередной официальной нотой в Министерство иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств.

Причиной стала уже вторая смерть находившегося в очереди украинского водителя грузового автомобиля, вызванного забастовкой польских перевозчиков перед пунктом пропуска Корчова.

Он добавил, что ограничение грузового движения польскими протестующими создает угрозу жизни и здоровью людей, что приводит к значительной угрозе безопасности и порядку движения на дорогах общего пользования.

В соответствии с нормами польского закона «О собрании» это дает прямые основания для роспуска забастовки представителем органа местного самоуправления, выдавшего разрешение на его проведение.

Мы призываем польские власти к решительным действиям по разблокированию движения и не допущению, чтобы украинские, польские и иностранные водители грузового автотранспорта простаивали в многокилометровых очередях без надлежащих для этого условий – становились заложниками действий организаторов протеста. Поделиться

Зварыч добавил, что каждый имеет право на протест, но избранная на этот раз форма, время и продолжительность собрания в сложных погодных условиях создает реальную угрозу жизни и здоровью, а также безопасности людей.

Забастовка польских перевозчиков на границе с Украиной

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская-Гребенное".

Они требуют возвращения разрешений на коммерческие перевозки для Украины, отмененных Евросоюзом.

Заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач по итогам визита на пункты пропуска 19 ноября сообщил, что забастовщики блокируют проезд грузовиков с топливом и гуманитарной помощью, несмотря на обещания этого не делать.

23 ноября поляки начали блокировать четвертый пункт пропуска - "Медика", смежный с украинским ПП "Шегини".