Украина отправила Польше официальную ноту из-за смерти второго водителя на границе

23 ноября Украина объявила официальную ноту польскому МИД в связи со смертью второго украинского водителя на границе из-за блокирования движения польскими перевозчиками.
Посол Украины в Польше направил ноту польскому МИД
Посол Украины в Польше Василий Зварыч сообщил, что Посольство в срочном порядке обратилось с очередной официальной нотой в Министерство иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств.
Причиной стала уже вторая смерть находившегося в очереди украинского водителя грузового автомобиля, вызванного забастовкой польских перевозчиков перед пунктом пропуска Корчова.
Он добавил, что ограничение грузового движения польскими протестующими создает угрозу жизни и здоровью людей, что приводит к значительной угрозе безопасности и порядку движения на дорогах общего пользования.
В соответствии с нормами польского закона «О собрании» это дает прямые основания для роспуска забастовки представителем органа местного самоуправления, выдавшего разрешение на его проведение.
Зварыч добавил, что каждый имеет право на протест, но избранная на этот раз форма, время и продолжительность собрания в сложных погодных условиях создает реальную угрозу жизни и здоровью, а также безопасности людей.
Забастовка польских перевозчиков на границе с Украиной
С 6 ноября польские перевозчики заблокировали движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская-Гребенное".
Они требуют возвращения разрешений на коммерческие перевозки для Украины, отмененных Евросоюзом.
Заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач по итогам визита на пункты пропуска 19 ноября сообщил, что забастовщики блокируют проезд грузовиков с топливом и гуманитарной помощью, несмотря на обещания этого не делать.
23 ноября поляки начали блокировать четвертый пункт пропуска - "Медика", смежный с украинским ПП "Шегини".
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