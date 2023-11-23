Украина обратилась к ЕС с предложением из-за забастовки польских перевозчиков на границе
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Украина обратилась к ЕС с предложением из-за забастовки польских перевозчиков на границе

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
ЕС
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Украина инициировала создание мониторинговой группы со стороны Европейского Союза и предлагает ЕС официально фиксировать ситуацию перед пунктами пропуска из-за забастовок польских перевозчиков.

Украина предлагает ЕС создать мониторинговую группу на границе

Заместитель министра инфраструктуры Сергей Деркач сообщил, что официальное письмо с предложением создания мониторинговой группы было отправлено в ЕС.

Мониторинговая грубая могла бы зафиксировать, пропускаются ли опасные грузы, как пересекает границу гуманитарная помощь, в каких условиях уже более двух недель находятся украинские водители.

Он добавил, что со своей стороны, Украина начала сбор данных для эвакуации украинских водителей.

У нас уже кончилось время на согласование компромиссов. Сейчас наши водители при минусовой температуре страдают от действий нескольких людей, заблокировавших границу при согласии местных властей. Мы несколько раз поднимали вопрос на рабочем и официальных уровнях питания, дежурства быстрых, пожарных машин, надлежащих санитарных условий – этого всего нет. Зато и дальше видим сообщение о согласовании продолжения протеста со стороны местных властей.

Всех водителей, кто выразит желание эвакуироваться, вывезут. Чтобы зарегистрироваться на эвакуацию нужно заполнить форму.

Деркач добавил, что за последние три недели вопрос блокады поднимался на всех возможных уровнях, десятки писем, встреч.

Мы предложили ряд компромиссов, польское правительство и Еврокомиссия знают их. Но договориться о чем-то возможно только тогда, когда есть желание договариваться, а не только блокировать границу.

Забастовки польских перевозчиков

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали движение грузовиков в пунктах пропуска "Краковец-Корчева", "Ягодин-Дорогуск" и "Рава-Русская-Гребенное".

Они требуют возвращения разрешений на коммерческие перевозки для Украины, отмененных Евросоюзом.

23 ноября поляки начали блокировать четвертый пункт пропуска - "Медика", смежный с украинским ЧП "Шегини".

За время забастовки умерли два украинских водителя грузовиков.

23 ноября посол Украины в Польше Василий Зварыч обратился с очередной официальной нотой в Министерство иностранных дел Польши, требуя разблокировать движение грузовых транспортных средств.

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