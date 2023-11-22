Сколько времени польские перевозчики планируют блокировать границу — ответ протестующих

Организатор акции по блокированию пунктов пропуска на границе с Украиной Рафал Меклер, глава люблинской ячейки ультраправой партии "Конфедерация" объявил о намерении польских перевозчиков продолжить протест до 1 февраля 2024 года.

Польские перевозчики объявили о намерении блокировать границу с Украиной до февраля

По словам поляка, организаторы протеста подали заявку о продлении акции по блокированию границы на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" до 1 февраля.

Принято без оговорок! – добавил он. Поделиться

Złożyliśmy kolejne zgłoszenie.

Protest na Dorohusku przedłużony do 1.02.2024.

Przyjęte bez zastrzeżeń! — Rafał Mekler (@MeklerRafal) November 21, 2023

Что известно о ситуации на польской границе

Ранее сообщалось, что забастовка польских дальнобойщиков на границе с Украиной грозит распространиться на группу фермеров, планирующих присоединиться к протесту на пункте пропуска в Медице.

Польские перевозчики с 6 ноября продолжают блокировать другие три пограничных перехода из Украины - "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчёва", "Рава-Русская - Гребенное".

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры накануне совместно с профильными ассоциациями и перевозчиками создало штаб помощи, чтобы обеспечить заблокированных украинских водителей едой, питьевой водой, медикаментами и горючим.