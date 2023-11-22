Скільки часу польські перевізники планують блокувати кордон — відповідь протестувальників
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Скільки часу польські перевізники планують блокувати кордон — відповідь протестувальників

Скільки часу польські перевізники планують блокувати кордон — відповідь протестувальників

Організатор акції з блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною Рафал Меклер, голова люблінського осередку ультраправої партії "Конфедерація" оголосив про намір польських перевізників продовжити протест до 1 лютого 2024 року.

Польські перевізники оголосили про намір блокувати кордон з Україною до лютого

За словами поляка, організатори протесту подали заявку про продовження акції з блокування кордону на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" до 1 лютого.

Прийнято без застережень! – додав він.

Що відомо про ситуацію на польському кордоні

Раніше повідомлялося, що страйк польських далекобійників на кордоні з Україною загрожує поширитися на групу фермерів, які планують приєднатися до протесту на пункті пропуску в Медиці.

Польські перевізники з 6 листопада продовжують блокувати інші три прикордонні переходи з Україною – "Ягодин – Дорогуськ", "Краківець – Корчова", "Рава-Руська – Гребенне".

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури напередодні спільно з профільними асоціаціями та перевізниками створило штаб допомоги, щоб забезпечити заблокованих українських водіїв їжею, питною водою, медикаментами та пальним.

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