Словацкие перевозчики временно разблокировали движение грузовиков в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Словацкие перевозчики временно разблокировали движение грузовиков в Украине

ГПСУ
Пункт пропуска
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Словацкие перевозчики временно разблокировали движение грузовиков в пункте пропуска "Вишнее – Немецкое" – "Ужгород".

Какая ситуация на границе

В Словакии у границы перед пунктом пропуска "Вишне-Немецкое" 22 ноября временно разблокировано движение грузовых автомобилей в направлении Украины.

Также пограничники уточнили, что на сегодняшнее утро на территории Словакии перед этим ЧП в направлении Украины находится около 350 фур.

В ГНСУ добавили, что пропуск легковых автомобилей и автобусов на въезд и выезд в пункте пропуска "Вишне-Немецкое - Ужгород" продолжает осуществляться в штатном режиме.

Что этому предшествовало

21 ноября Словацкие перевозчики начали блокировать движение грузовых автомобилей в направлении Украины через пункт пропуска "Вишне-Немецкое - Ужгород".

Инициатором такой забастовки стал Союз перевозчиков Словакии, представители которого и проводят блокировку.

Перед этим, 16 ноября, Союз автоперевозчиков Словакии решил выразить поддержку польским коллегам и заблокировал границу с Украиной - в частности, пограничный переход Вишне Немецкое со словацкой стороны.

Напомним, с 6 ноября забастовку на границе с Украиной начали польские перевозчики. В этой связи наблюдаются проблемы с движением фур на границе с Украиной - пропускная способность не более одной машины на экспорт и импорт в час.

13 ноября польские перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной по итогам переговоров с украинскими чиновниками.

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