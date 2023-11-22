Словацькі перевізники тимчасово розблокували рух вантажівок в Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Словацькі перевізники тимчасово розблокували рух вантажівок в Україну

ДПСУ
Пункт пропуску

Словацькі перевізники тимчасово розблокували рух вантажівок в пункті пропуску "Вишнє - Нємецьке" - "Ужгород".

Яка ситуація на кордоні

У Словаччині біля кордону перед пунктом пропуску "Вишнє-Нємецке" 22 листопада тимчасово розблоковано рух вантажних автомобілів у напрямку України.

Також прикордонники уточнили, що станом на сьогоднішній ранок на території Словаччини перед цим ПП у напрямку України перебуває близько 350 фур.

У ДПСУ додали, що пропуск легкових авто та автобусів на в'їзд та виїзд у пункті пропуску "Вишнє-Нємецке - Ужгород" продовжує здійснюватися у штатному режимі.

Що цьому передувало

21 листопада, Словацькі перевізники почали блокувати рух вантажних автомобілів у напрямку України через пункт пропуску "Вишнє-Нємецке - Ужгород".

Ініціатором такого страйку стала Спілка перевізників Словаччини, представники якої й проводять блокування.

Перед цим, 16 листопада, Спілка автоперевізників Словаччини вирішила висловити підтримку польським колегам і заблокувала кордон з Україною - зокрема, прикордонний перехід Вишнє Нємецке зі словацької сторони.

Нагадаємо, з 6 листопада страйк на кордоні з Україною розпочали польські перевізники. У зв'язку з цим спостерігаються проблеми з рухом фур на кордоні з Україною - пропускна спроможність не більше однієї машини на експорт та імпорт за годину.

Додамо, що 13 листопада польські перевізники відмовилися розблокувати кордон з Україною за підсумками переговорів з українськими чиновниками.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польські перевізники хочуть заблокувати ще один пункт пропуску на кордоні з Україною — AFP
Блокада
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українсько-польський кордон. У ДПСУ оновили інформацію про черги вантажівок
Вантажівка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Страйк польських перевізників. У ДПСУ оцінили ситуацію на кордоні
блокада на польському кордоні

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм