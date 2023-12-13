Латвия поможет с подготовкой украинских новобранцев — Умеров
Категория
Украина
Дата публикации

Латвия поможет с подготовкой украинских новобранцев — Умеров

Рустем Умеров
Умеров и Спрудс
Читати українською

Латвия в 2024 году будет обучать украинских рекрутов на своей территории. Рига и Киев углубляют сотрудничество в сфере обороны, в том числе и в производстве дронов.

В Киеве встретились министры обороны Украины и Латвии

12 декабря в столице Украины прошла встреча Рустема Умерова и его коллеги из Латвии – Андреса Спрудса.

Об этом министр обороны Украины написал в Facebook.

Стороны провели переговоры, после которых министры выступили на пресс-брифинге.

Умеров и Спрудс договорились о дальнейшем сотрудничестве и их расширении. В частности, Латвия решила помочь с подготовкой украинских рекрутов. Учения проведут на территории Латвии.

Кроме того, Рига предложила создать коалицию дронов, чтобы усилить оборону нашего государства.

Мы сторонники полноправного членства Украины в ЕС и НАТО, которая, безусловно, будет бороться в ближайшие дни за начало переговоров о вступлении в Евросоюз. В то же время, мы разделяем все, что было сказано в Вильнюсе, и считаем, что Украина должна стать 33-м членом НАТО как можно быстрее, – сказал Спрудс на брифинге.

Для Спрудса это был первый визит в столицу Украины как министр обороны Латвии. Он вступил в должность 15 сентября 2023 года.

Что известно о возможности ЕС нарастить поставки боеприпасов Украине

По словам президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, ЕС может увеличить поставки боеприпасов Украине в случае отказа от их продаж третьим странам.

Ринкевичс подчеркнул, что оккупационная российская армия не достигла никаких стратегических целей в Украине, однако сейчас Кремль мобилизует человеческие и материальные ресурсы на ведение длительной войны и к этому не следует относиться легкомысленно.

Президент Латвии подчеркнул, что в ЕС большинство понимает необходимость мобилизации собственной оборонной промышленности, однако для этого необходимо время.

Я знаю, что есть некоторые так называемые третьи страны, все еще покупающие боеприпасы у европейских заводов. И если мы можем отложить, например, их закупки, потому что у них нет активной военной ситуации, то наверняка это то, что мы должны сделать, - отметил Ринкевичс.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Латвия попросит тысячи россиян уехать из страны
Латвия попросит тысячи россиян уехать из страны
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Помощь Украине. Латвия передаст Нацполиции партию дронов
Дрон
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Блокада украинской границы. Латвия выступила с предложением
флаг Латвии

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.