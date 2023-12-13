Латвия поможет с подготовкой украинских новобранцев — Умеров

Латвия в 2024 году будет обучать украинских рекрутов на своей территории. Рига и Киев углубляют сотрудничество в сфере обороны, в том числе и в производстве дронов.

В Киеве встретились министры обороны Украины и Латвии

12 декабря в столице Украины прошла встреча Рустема Умерова и его коллеги из Латвии – Андреса Спрудса.

Об этом министр обороны Украины написал в Facebook.

Стороны провели переговоры, после которых министры выступили на пресс-брифинге.

Умеров и Спрудс договорились о дальнейшем сотрудничестве и их расширении. В частности, Латвия решила помочь с подготовкой украинских рекрутов. Учения проведут на территории Латвии.

Кроме того, Рига предложила создать коалицию дронов, чтобы усилить оборону нашего государства.

Мы сторонники полноправного членства Украины в ЕС и НАТО, которая, безусловно, будет бороться в ближайшие дни за начало переговоров о вступлении в Евросоюз. В то же время, мы разделяем все, что было сказано в Вильнюсе, и считаем, что Украина должна стать 33-м членом НАТО как можно быстрее, – сказал Спрудс на брифинге. Поделиться

Для Спрудса это был первый визит в столицу Украины как министр обороны Латвии. Он вступил в должность 15 сентября 2023 года.

Что известно о возможности ЕС нарастить поставки боеприпасов Украине

По словам президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, ЕС может увеличить поставки боеприпасов Украине в случае отказа от их продаж третьим странам.

Ринкевичс подчеркнул, что оккупационная российская армия не достигла никаких стратегических целей в Украине, однако сейчас Кремль мобилизует человеческие и материальные ресурсы на ведение длительной войны и к этому не следует относиться легкомысленно.

Президент Латвии подчеркнул, что в ЕС большинство понимает необходимость мобилизации собственной оборонной промышленности, однако для этого необходимо время.