Помощь Украине. Латвия передаст Нацполиции партию дронов

Украинские полицейские получат дроны от латвийских коллег

Службы Министерства внутренних дел Латвии приняли решение передать украинской полиции 12 дронов.

Об этом сообщает Delfi.

Накануне министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис встретился в Литве с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко. В частности, они обсудили текущую ситуацию в Украине и помощь украинцам. Также министры говорили об опыте работы органов внутренних дел Украины в условиях войны с Россией.

В ходе встречи с Клименко Козловскис подтвердил, что МВД Латвии бесплатно передадут Национальной полиции Украины 12 беспилотных летательных аппаратов. Доставку в Украину партии дронов организует латвийская сторона.

Помощь Латвии Украине

Латвия является одним из активнейших союзников Украины с начала российского полномасштабного вторжения. Она оказывает нашей стране военную и политическую помощь.

В частности, парламент страны призвал НАТО пригласить Украину стать частью Североатлантического союза.

Также Латвия договорилась с Канадой о совместной программе обучения украинских защитников.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на международной конференции по восстановлению Украины в Лондоне сказал, что "у Латвии никогда не питали иллюзий относительно России".

Именно поэтому, когда РФ наращивала войска у украинской границы, в ноябре-декабре 2021 было принято решение об отправке ПЗРК "Стингер" в Украину.

После того, как Литва получила согласие на это от США, американские "Стингеры" "прибыли в Украину, всего за день до полномасштабного вторжения, и, к счастью, они стали частью решения, чтобы не дать россиянам захватить аэропорт, что было частью их первоначального. плана".

С тех пор наше правительство потратило более 1,3% нашего ВВП на все виды помощи Украине, из которых более 1% – только на военные нужды. Так что все наши ракеты "Стингер" сейчас в Украине. У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты – последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и выглядеть хорошо – мы отправляем в Украину, – сказал Кариньш. Поделиться

Также Латвия продолжит тренировать украинских военных и предоставлять боеприпасы и БПЛА.