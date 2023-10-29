Допомога Україні. Латвія передасть Нацполіції партію дронів

Українські поліцейські отримають дрони від латвійських колег

Служби Міністерства внутрішніх справ Латвії прийняли рішення передати українській поліції 12 дронів.

Про це повідомляє Delfi.

Напередодні міністр внутрішніх справ Латвії Ріхардс Козловскіс зустрівся в Литві з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком. Зокрема, вони обговорили поточну ситуацію в Україні та допомогу українцям. Також міністри говорили про досвід роботи органів внутрішніх справ України в умовах війни з Росією.

Під час зустрічі з Клименком Козловскіс підтвердив, що МВС Латвії безкоштовно передадуть Національній поліції України 12 безпілотних літальних апаратів. Доставку в Україну партії дронів організовує латвійська сторона.

Допомога Латвії Україні

Латвія є одним з найактивніших союзників України з початку російського повномасштабного вторгнення. Вона надає нашій країні військову і політичну допомогу.

Зокрема, парламент країни закликав НАТО запросити Україну стати частиною Альянсу.

Також Латвія домовилася з Канадою про спільну програму навчання українських захисників.

Прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш на міжнародній конференції з відновлення України в Лондоні сказав, що "у Латвії ніколи не мали ілюзій щодо Росії".

Саме тому, коли РФ нарощувала війська біля українського кордону, у листопаді-грудні 2021 року було прийнято рішення про відправку ПЗРК "Стінгер" до України.

Після того, як Литва отримала згоду на це від США, американські "Стінгери" "прибули в Україну, всього за день до повномасштабного вторгнення, і, на щастя, вони стали частиною рішення, щоб не дати росіянам захопити аеропорт, що було частиною їхнього початкового плану".

Відтоді наш уряд витратив понад 1,3% нашого ВВП на всі види допомоги Україні, з яких понад 1% – лише на військові потреби. Отже, усі наші ракети "Стінгер" зараз в Україні. У нас є флот гелікоптерів, всі ці гелікоптери – останні зараз перефарбовуються, щоб бути придатними до використання і мати гарний вигляд – ми відправляємо в Україну, - сказав Каріньш. Поширити

Також Латвія продовжить тренувати українських військових і надавати боєприпаси та БПЛА.