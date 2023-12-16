Президент Италии описал формулу выхода из "фрагментированной мировой войны"

По мнению лидера Италии Серджо Матарелли, масштабное количество конфликтов в мире можно считать так называемой "фрагментированной мировой войной". Политик также предположил, что выйти из нее можно только благодаря укреплению многосторонних институтов.
В мире идет "фрагментированная мировая война"
По словам Серджо Матарелли, он всегда рассчитывал и продолжает рассчитывать "на восстановление справедливого мира для Украины".
Он также обратил внимание на то, что все больше других регионов нашей планеты находятся в более нестабильном состоянии, чем в прошлом году.
В первую очередь речь идет о войне на Ближнем Востоке, а также о кризисах в Африке.
Президент Италии напомнил и о других кризисных регионах и странах, где нет столь активных боевых действий, как, например, Афганистан.
Как выйти из "фрагментированной мировой войны"
Как считает лидер Италии, выходом из ситуации, в которой оказалось международное сообщество, должна быть "плодотворная структурная реформа мультилатерализма".
Кроме того, президент Италии призвал к институционной реформе Евросоюза.
По его убеждению, параллельно с расширением блок должен стать способным "эффективно и быстро реагировать на вызовы нашего времени, превратившись в пример сообщества, которое посредством диалога и переговоров вносит еще больший вклад в дело международного мира и сотрудничества".
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