Президент Италии описал формулу выхода из "фрагментированной мировой войны"
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Политика
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Президент Италии описал формулу выхода из "фрагментированной мировой войны"

Серджо Матарелла
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По мнению лидера Италии Серджо Матарелли, масштабное количество конфликтов в мире можно считать так называемой "фрагментированной мировой войной". Политик также предположил, что выйти из нее можно только благодаря укреплению многосторонних институтов.

В мире идет "фрагментированная мировая война"

По словам Серджо Матарелли, он всегда рассчитывал и продолжает рассчитывать "на восстановление справедливого мира для Украины".

Он также обратил внимание на то, что все больше других регионов нашей планеты находятся в более нестабильном состоянии, чем в прошлом году.

В первую очередь речь идет о войне на Ближнем Востоке, а также о кризисах в Африке.

Президент Италии напомнил и о других кризисных регионах и странах, где нет столь активных боевых действий, как, например, Афганистан.

Невозможно не признать дальновидность Понтифика Франциска, который еще десять лет назад впервые заговорил о "фрагментированной мировой войне"... "Фрагментированная мировая война" приводит к фрагментированному миру, - заявил Серджо Матарелла.

Как выйти из "фрагментированной мировой войны"

Как считает лидер Италии, выходом из ситуации, в которой оказалось международное сообщество, должна быть "плодотворная структурная реформа мультилатерализма".

От Организации Объединенных Наций до Всемирной торговой организации, от Всемирной организации здравоохранения до режима контроля над ядерным оружием – эти и другие учреждения нуждаются в обновлении и укреплении. Мы все расплачиваемся за их недостатки, – озвучил свое мнение на этот счет Серджо Матарелла.

Кроме того, президент Италии призвал к институционной реформе Евросоюза.

По его убеждению, параллельно с расширением блок должен стать способным "эффективно и быстро реагировать на вызовы нашего времени, превратившись в пример сообщества, которое посредством диалога и переговоров вносит еще больший вклад в дело международного мира и сотрудничества".

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