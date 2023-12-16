Президент Італії описав формулу виходу зі "фрагментованої світової війни"

На переконання лідера Італії Серджо Матарелли, масштабну кількість конфліктів у світі можна вважати так званою "фрагментованою світовою війною". Політик також припустив, що вийти з неї можна лише завдяки зміцненню багатосторонніх інституцій.

У світі точиться “фрагментована світова війна"

За словами Серджо Матарелли, він завжди розраховував та продовжує розраховувати "на відновлення справедливого миру для України".

Він також звернув увагу на те, що дедалі "більше інших регіонів нашої планети перебувають у більш нестабільному стані, ніж торік".

Насамперед йдеться про війну на Близькому Сході, а також про кризи в Африці.

Президент Італії нагадав і про інші кризові регіони й країни, де немає настільки активних бойових дій, як-то Афганістан.

Неможливо не визнати далекоглядність Понтифіка Франциска, який ще десять років тому вперше заговорив про "фрагментовану світову війну"… "Фрагментована світова війна" призводить до фрагментованого світу, - заявив Серджо Матарелла. Поширити

Як вийти з "фрагментованої світової війни"

Як вважає лідер Італії, виходом із ситуації, в який опинилася міжнародна спільнота, повинна бути "плідна структурна реформа мультилатералізму".

Від Організації Об'єднаних Націй до Світової організації торгівлі, від Всесвітньої організації охорони здоров'я до режиму контролю над ядерною зброєю – ці та інші інституції потребують оновлення та зміцнення. Ми всі розплачуємося за їхні недоліки, – озвучив свою думку з цього приводу Серджо Матарелла. Поширити

Окрім того, президент Італії закликав до інституційної реформи Євросоюзу.

На його переконання, паралельно з розширенням блок повинен нарешті навчитися "ефективно й швидко реагувати на виклики нашого часу, перетворившись на приклад спільноти, яка за допомогою діалогу і переговорів робить ще більший внесок у справу міжнародного миру і співробітництва".