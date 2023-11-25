Війна Ізраїлю у Газі продовжиться до повернення всіх заручників — ЦАХАЛ

ЦАХАЛ скористається паузою в бойових діях, щоб краще підготувати можливості, а також трохи відпочити. І відразу ж після закінчення перемир'я повернеться до атак на Газу для ліквідації ХАМАС.
Перемир’я не продовжиться довго
Після припинення зупинки вогню з ХАМАС ізраїльські військові негайно повернуться до нанесення ударів по Газі.
Про це заявив начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герці Халеві виданню The Times of Israel.
Халеві впевнений, що припинення вогню і угода з заручниками не відбулися б без тиску ЦАХАЛ на ХАМАС.
За словами Халеві, ЦАХАЛ скористається паузою в бойових діях, щоб вчитися, краще підготувати можливості, а також трохи відпочити.
Обмін заручниками: що відомо
24 листопада ХАМАС звільнив 24 ізраїльських та іноземних заручників, Ізраїль у відповідь передав 39 палестинських ув'язнених у рамках тимчасового припинення вогню.
Бойові дії між ізраїльськими військами та бойовиками ХАМАС припинились 24 листопада вперше за сім тижнів, у рамках тимчасового перемир'я напередодні звільнення ізраїльських заручників, утримуваних бойовиками, в обмін на ув'язнених палестинців.
Повідомлень про бомбардування, артилерійські удари або ракетні обстріли не надходило, хоча ХАМАС і Ізраїль звинуватили один одного в спорадичних перестрілках та інших порушеннях. Обидві сторони заявили, що війна відновиться на повну потужність, тільки-но перемир'я закінчиться.
Колони ізраїльських танків від'їхали з північної частини Гази, тоді як вантажівки з гуманітарною допомогою в'їхали з Єгипту в південну частину.
Перемир'я передбачає звільнення 50 жінок і дітей, які перебувають у заручниках у бойовиків, в обмін на 150 палестинських жінок і підлітків, які утримуються в ізраїльських в'язницях.
Ізраїль заявив, що термін припинення вогню може бути продовжений після чотирьох днів, якщо буде звільнено більше заручників зі швидкістю щонайменше 10 на день, а палестинське джерело повідомило, що в кінцевому підсумку на свободу можуть вийти до 100 заручників.
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