Війна Ізраїлю у Газі продовжиться до повернення всіх заручників — ЦАХАЛ
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Війна Ізраїлю у Газі продовжиться до повернення всіх заручників — ЦАХАЛ

Звільнені заручники
Джерело:  The Times of Israel

ЦАХАЛ скористається паузою в бойових діях, щоб краще підготувати можливості, а також трохи відпочити. І відразу ж після закінчення перемир'я повернеться до атак на Газу для ліквідації ХАМАС.

Перемир’я не продовжиться довго

Після припинення зупинки вогню з ХАМАС ізраїльські військові негайно повернуться до нанесення ударів по Газі.

Про це заявив начальник штабу ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герці Халеві виданню The Times of Israel.

Халеві впевнений, що припинення вогню і угода з заручниками не відбулися б без тиску ЦАХАЛ на ХАМАС.

Ми не збираємося, не хочемо і не готові припинити ці зусилля до того, як повернемо всіх заручників... Це наш моральний обов'язок – повернути їх, – сказав він.

За словами Халеві, ЦАХАЛ скористається паузою в бойових діях, щоб вчитися, краще підготувати можливості, а також трохи відпочити.

І відразу ж після закінчення перемир'я ми повернемося до атак на Газу, до маневрів у Газі. Ми будемо робити це для того, щоб ліквідувати ХАМАС. А також для того, щоб створити великий тиск, щоб якнайшвидше повернути як заручників, усіх до останнього. Ми зобов'язані воювати, а також ризикувати своїми життями, щоб ізраїльтяни могли повернутися і жити в безпеці. І в нас є заручники, і ми зробимо все, щоб повернути їх додому, – додав Халеві.

Обмін заручниками: що відомо

24 листопада ХАМАС звільнив 24 ізраїльських та іноземних заручників, Ізраїль у відповідь передав 39 палестинських ув'язнених у рамках тимчасового припинення вогню.

Бойові дії між ізраїльськими військами та бойовиками ХАМАС припинились 24 листопада вперше за сім тижнів, у рамках тимчасового перемир'я напередодні звільнення ізраїльських заручників, утримуваних бойовиками, в обмін на ув'язнених палестинців.

Повідомлень про бомбардування, артилерійські удари або ракетні обстріли не надходило, хоча ХАМАС і Ізраїль звинуватили один одного в спорадичних перестрілках та інших порушеннях. Обидві сторони заявили, що війна відновиться на повну потужність, тільки-но перемир'я закінчиться.

Колони ізраїльських танків від'їхали з північної частини Гази, тоді як вантажівки з гуманітарною допомогою в'їхали з Єгипту в південну частину.

Перемир'я передбачає звільнення 50 жінок і дітей, які перебувають у заручниках у бойовиків, в обмін на 150 палестинських жінок і підлітків, які утримуються в ізраїльських в'язницях.

Ізраїль заявив, що термін припинення вогню може бути продовжений після чотирьох днів, якщо буде звільнено більше заручників зі швидкістю щонайменше 10 на день, а палестинське джерело повідомило, що в кінцевому підсумку на свободу можуть вийти до 100 заручників.

Це буде коротка пауза, по завершенні якої війна і бойові дії продовжаться з великою силою та створять тиск для повернення більшої кількості заручників, – заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант.

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