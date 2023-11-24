Тимчасове припинення вогню. Ізраїль та ХАМАС обмінялися заручниками

Бойові дії між ЦАХАЛ та бойовиками ХАМАС припинились 24 листопада, вперше за сім тижнів з початку нападу терористів на Ізраїль.

Обмін заручниками: що відомо

24 листопада ХАМАС звільнив 24 ізраїльських та іноземних заручників, Ізраїль у відповідь передав 39 палестинських ув'язнених у рамках тимчасового припинення вогню.

Про це повідомляє Reuters.

Бойові дії між ізраїльськими військами та бойовиками ХАМАС припинились 24 листопада вперше за сім тижнів, у рамках тимчасового перемир'я напередодні звільнення ізраїльських заручників, утримуваних бойовиками, в обмін на ув'язнених палестинців.

Повідомлень про бомбардування, артилерійські удари або ракетні обстріли не надходило, хоча ХАМАС і Ізраїль звинуватили один одного в спорадичних перестрілках та інших порушеннях. Обидві сторони заявили, що війна відновиться на повну потужність, тільки-но перемир'я закінчиться.

Колони ізраїльських танків від'їхали з північної частини сектору Газа, тоді як вантажівки з гуманітарною допомогою в'їхали з Єгипту в південну частину.

Перемир'я передбачає звільнення 50 жінок і дітей, які перебувають у заручниках у бойовиків, в обмін на 150 палестинських жінок і підлітків, які утримуються в ізраїльських в'язницях.

Ізраїль заявив, що термін припинення вогню може бути продовжений після чотирьох днів, якщо буде звільнено більше заручників зі швидкістю щонайменше 10 на день, а палестинське джерело повідомило, що в кінцевому підсумку на свободу можуть вийти до 100 заручників.

Це буде коротка пауза, по завершенні якої війна і бойові дії продовжаться з великою силою та створять тиск для повернення більшої кількості заручників, – заявив міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант. Поширити

Операція "Небесні двері"

Операція ЦАХАЛ зі звільнення 13 ізраїльських заручників під кодовою назвою "Небесні двері" розпочалась 24 листопада о 16:00 за ізраїльським часом. Невдовзі Ізраїль звільнив 39 палестинських в'язнів, серед яких 24 жінок і 15 підлітків на Західному березі річки Йордан. Про це інформує 7 Israel National News.

За повідомленнями арабських ЗМІ, заручники були звільнені з лікарні Хан Юніс, де їх утримували протягом короткого часу.

ХАМАС також підтвердив звільнення заручників.

На додаток до 13 ізраїльських заручників урядовий офіс ЗМІ Єгипту оголосив, що успішно провів переговори про окреме звільнення 12 тайських заручників. Про це повідомляє The Times of Israel. Прем'єр-міністр Таїланду Сретта Тавісін згодом підтвердив, що 12 громадян країни були звільнені.

Пізніше стало відомо, що ХАМАС загалом звільнив 24 заручників. Інформацію підтвердив речник міністерства закордонних справ Катару Маджед аль-Ансарі, пише The Times of Israel.

Аль-Ансарі уточнив, що було звільнено 13 ізраїльських заручників, деякі з яких мають подвійне громадянство, а також 10 громадян Таїланду та один громадянин Філіппін.

Ми з полегшенням підтверджуємо безпечне звільнення 24 заручників, – йдеться у заяві Червоного Хреста. – Ми сприяли цьому звільненню, транспортуючи їх з Гази до кордону з Рафахом, що свідчить про реальний вплив нашої ролі нейтрального посередника між сторонами. Поширити

МОЗ Ізраїлю заявляє, після первинної перевірки фізичного та психічного здоров'я на військово-повітряній базі "Хацерім" поблизу Беер-Шеви 24 заручники будуть доставлені до лікарень.

Колишні заручники зустрінуться зі своїми сім'ями в лікарнях і отримають пакет медичної та психологічної допомоги в міру потреби, - йдеться в повідомленні міністерства. Поширити

Звільнені заручники та їхні сім'ї будуть перебувати у спеціально відведених для них приміщеннях лікарень, окремо від інших пацієнтів, персоналу та відвідувачів.