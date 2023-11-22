ЦАХАЛ знищив 400 тунелей бойовиків ХАМАС — The Times of Israel
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ЦАХАЛ знищив 400 тунелей бойовиків ХАМАС — The Times of Israel

Тунель бойовиків
Джерело:  The Times of Israel

Значну роль у знищенні тунелів угруповання ХАМАС зіграли війська елітного інженерного бойового підрозділу Армії Оборони Ізраїлю – “Яхалом”.

Ізраїль ліквідував “гнізда” терористів

Армія оборони Ізраїлю заявила, що виявлено та знищено близько 400 тунельних шахт бойовиків ХАМАСу в Газі з початку наземного наступу у жовтні.

Про це пише видання The Times of Israel.

Зазначається, що виявлені входи в тунелі були розташовані у цивільній інфраструктурі, включно з житловими будинками, школами, лікарнями та іншими об’єктами.

ЦАХАЛ звинуватив ХАМАС у використанні палестинського населення Гази як живого щита через навмисне розміщення своєї інфраструктуру в цивільному секторі.

Як повідомили у ЦАХАЛ, значну роль у знищенні тунелів угруповання ХАМАС зіграли війська елітного інженерного бойового підрозділу “Яхалом”.

Домовленість між Ізраїлем та ХАМАС

Уряд Ізраїлю після шестигодинного обговорення схвалив угоду з угрупованням ХАМАС про звільнення частини захоплених 7 жовтня ізраїльських заручників, паузах у бойових діях та звільнення у відповідь частини палестинських ув'язнених з ізраїльських в'язниць.

Бойовики ХАМАС мають звільнити 50 заручників-ізраїльтян – лише цивільних, жінок та дітей в обмін на припинення вогню зі сторони Ізраїлю на чотири дні.

Ізраїль звільняє з в'язниць близько палестинських ув'язнених – жінок та неповнолітніх, проте поки не вказано точної кількості.

Під час перемир'я в Газу допускаються вантажівки з гуманітарною допомогою та паливом (повідомлялося, що їх буде 300).

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