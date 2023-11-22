ЦАХАЛ знищив 400 тунелей бойовиків ХАМАС — The Times of Israel

Значну роль у знищенні тунелів угруповання ХАМАС зіграли війська елітного інженерного бойового підрозділу Армії Оборони Ізраїлю – “Яхалом”.
Ізраїль ліквідував “гнізда” терористів
Армія оборони Ізраїлю заявила, що виявлено та знищено близько 400 тунельних шахт бойовиків ХАМАСу в Газі з початку наземного наступу у жовтні.
Про це пише видання The Times of Israel.
Зазначається, що виявлені входи в тунелі були розташовані у цивільній інфраструктурі, включно з житловими будинками, школами, лікарнями та іншими об’єктами.
ЦАХАЛ звинуватив ХАМАС у використанні палестинського населення Гази як живого щита через навмисне розміщення своєї інфраструктуру в цивільному секторі.
Як повідомили у ЦАХАЛ, значну роль у знищенні тунелів угруповання ХАМАС зіграли війська елітного інженерного бойового підрозділу “Яхалом”.
Домовленість між Ізраїлем та ХАМАС
Уряд Ізраїлю після шестигодинного обговорення схвалив угоду з угрупованням ХАМАС про звільнення частини захоплених 7 жовтня ізраїльських заручників, паузах у бойових діях та звільнення у відповідь частини палестинських ув'язнених з ізраїльських в'язниць.
Бойовики ХАМАС мають звільнити 50 заручників-ізраїльтян – лише цивільних, жінок та дітей в обмін на припинення вогню зі сторони Ізраїлю на чотири дні.
Ізраїль звільняє з в'язниць близько палестинських ув'язнених – жінок та неповнолітніх, проте поки не вказано точної кількості.
Під час перемир'я в Газу допускаються вантажівки з гуманітарною допомогою та паливом (повідомлялося, що їх буде 300).
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