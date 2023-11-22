ЦАХАЛ знищив 400 тунелей бойовиків ХАМАС — The Times of Israel

Ізраїль ліквідував “гнізда” терористів

Армія оборони Ізраїлю заявила, що виявлено та знищено близько 400 тунельних шахт бойовиків ХАМАСу в Газі з початку наземного наступу у жовтні.

Про це пише видання The Times of Israel.

Зазначається, що виявлені входи в тунелі були розташовані у цивільній інфраструктурі, включно з житловими будинками, школами, лікарнями та іншими об’єктами.

The IDF says troops have uncovered and destroyed some 400 tunnel shafts in the Gaza Strip since the start of the ground offensive last month.



Troops of the elite Yahalom combat engineering unit have taken a significant part in demolishing the Hamas tunnels. pic.twitter.com/ecexyN4lI5 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 22, 2023

ЦАХАЛ звинуватив ХАМАС у використанні палестинського населення Гази як живого щита через навмисне розміщення своєї інфраструктуру в цивільному секторі.

Як повідомили у ЦАХАЛ, значну роль у знищенні тунелів угруповання ХАМАС зіграли війська елітного інженерного бойового підрозділу “Яхалом”.

Домовленість між Ізраїлем та ХАМАС

Уряд Ізраїлю після шестигодинного обговорення схвалив угоду з угрупованням ХАМАС про звільнення частини захоплених 7 жовтня ізраїльських заручників, паузах у бойових діях та звільнення у відповідь частини палестинських ув'язнених з ізраїльських в'язниць.

Бойовики ХАМАС мають звільнити 50 заручників-ізраїльтян – лише цивільних, жінок та дітей в обмін на припинення вогню зі сторони Ізраїлю на чотири дні.

Ізраїль звільняє з в'язниць близько палестинських ув'язнених – жінок та неповнолітніх, проте поки не вказано точної кількості.

Під час перемир'я в Газу допускаються вантажівки з гуманітарною допомогою та паливом (повідомлялося, що їх буде 300).