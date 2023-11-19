Підрозділи ЦАХАЛ знайшли тунель бойовиків ХАМАС під лікарнею "Шифа" у Газі — відео

Глибокі сходи ведуть до входу в 10-метрову шахту тунелю ХАМАС, що складається з різних ступенів захисту, включаючи вибухозахищені двері та вогневу яму.

ЦАХАЛ знайшов 55-метровий тунель бойовиків

Підрозділи Армії оборони Ізраїлю та ізраїльської контррозвідки ШАБАК 19 листопада виявили тунель завдовжки 55 м, що знаходиться на глибині 10 м під комплексом лікарні "Шифа" у Газі.

Командування ЦАХАЛ вважає споруду частиною інфраструктури палестинського терористичного угрупування ХАМАС.

Глибокі сходи ведуть до входу в шахту тунелю, що складається з різних ступенів захисту, включаючи вибухозахищені двері та вогневу яму. Цей тип дверей використовується терористичною організацією ХАМАС щоб блокувати доступ ізраїльських сил до командних центрів та підземних об'єктів, які належать ХАМАС, – йдеться у повідомленні. Поширити

Шахту тунелю було виявлено на території лікарні під навісом поруч із автомобілем, у якому була велика кількість зброї, у тому числі РПГ, вибухівка та автомати Калашнікова.

ЦАХАЛ та ШАБАК продовжують досліджувати маршрут тунелю.

Це ясно засвідчує, що численні будинки в комплексі лікарні використовуються ХАМАСом як прикриття для терористичної інфраструктури та діяльності. Це ще одне свідчення цинічної манери, з якою ХАМАС використовує мешканців Гази як живий щит для своєї вбивчої терористичної діяльності, – наголосили у ЦАХАЛ. Поширити

ХАМАС збудував тунелі під Газою за гуманітарні кошти

Як заявила посол Ізраїлю у Великій Британії Ципі Хотовелі, члени угруповання для будівництва такого "підземного тунельного міста" використав усю гумдопомогу, яка надійшла до Гази за останні кілька років.

Кожен тунель коштував 3 млн дол – загалом Ізраїль виявив понад 30 тунелів, – розповіла ізраїльська посолка. Поширити

Також Хотовелі підрахувала, що населенню сектору Газа можна було б надати гуманітарну допомогу на суму 100 млн дол.

Проте ні, ХАМАС створив цю військову машину, це жахливе підземне метро, – наголошує вона. Поширити

Дипломат додала, що фінансова підтримка міжнародної спільноти використовувалася бойовиками, і фактично це було "зловживання".