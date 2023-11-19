Підрозділи ЦАХАЛ знайшли тунель бойовиків ХАМАС під лікарнею "Шифа" у Газі — відео

Глибокі сходи ведуть до входу в 10-метрову шахту тунелю ХАМАС, що складається з різних ступенів захисту, включаючи вибухозахищені двері та вогневу яму.
ЦАХАЛ знайшов 55-метровий тунель бойовиків
Підрозділи Армії оборони Ізраїлю та ізраїльської контррозвідки ШАБАК 19 листопада виявили тунель завдовжки 55 м, що знаходиться на глибині 10 м під комплексом лікарні "Шифа" у Газі.
Командування ЦАХАЛ вважає споруду частиною інфраструктури палестинського терористичного угрупування ХАМАС.
Шахту тунелю було виявлено на території лікарні під навісом поруч із автомобілем, у якому була велика кількість зброї, у тому числі РПГ, вибухівка та автомати Калашнікова.
ЦАХАЛ та ШАБАК продовжують досліджувати маршрут тунелю.
ХАМАС збудував тунелі під Газою за гуманітарні кошти
Як заявила посол Ізраїлю у Великій Британії Ципі Хотовелі, члени угруповання для будівництва такого "підземного тунельного міста" використав усю гумдопомогу, яка надійшла до Гази за останні кілька років.
Також Хотовелі підрахувала, що населенню сектору Газа можна було б надати гуманітарну допомогу на суму 100 млн дол.
Дипломат додала, що фінансова підтримка міжнародної спільноти використовувалася бойовиками, і фактично це було "зловживання".
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