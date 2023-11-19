Подразделения ЦАХАЛ нашли туннель боевиков ХАМАС под больницей "Шифа" в Газе — видео

Глубокая лестница ведет ко входу в 10-метровую шахту туннеля ХАМАС, состоящую из разных степеней защиты, включая взрывозащищенные двери и огневую яму.
ЦАХАЛ нашел 55-метровый туннель боевиков
Подразделения Армии обороны Израиля и израильской контрразведки ШАБАК 19 ноября обнаружили туннель длиной 55 м, находящийся на глубине 10 м под комплексом больницы "Шифа" в Газе.
Командование ЦАХАЛ считает здание частью инфраструктуры палестинской террористической группировки ХАМАС.
Шахта туннеля была обнаружена на территории больницы под навесом рядом с автомобилем, в котором было большое количество оружия, в том числе РПГ, взрывчатка и автоматы Калашникова.
ЦАХАЛ и ШАБАК продолжают исследовать маршрут туннеля.
ХАМАС построил туннели под Газой за гуманитарные средства
Как заявила посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели, члены группировки для строительства такого "подземного туннельного города" использовали всю гумомопомощь, которая поступила в Газу за последние несколько лет.
Также Хотовели подсчитала, что населению сектора Газа можно было бы оказать гуманитарную помощь на сумму 100 млн долл.
Дипломат добавила, что финансовая поддержка международного сообщества использовалась боевиками, и фактически это было "злоупотребление".
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