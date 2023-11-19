Подразделения ЦАХАЛ нашли туннель боевиков ХАМАС под больницей "Шифа" в Газе — видео

Глубокая лестница ведет ко входу в 10-метровую шахту туннеля ХАМАС, состоящую из разных степеней защиты, включая взрывозащищенные двери и огневую яму.

ЦАХАЛ нашел 55-метровый туннель боевиков

Подразделения Армии обороны Израиля и израильской контрразведки ШАБАК 19 ноября обнаружили туннель длиной 55 м, находящийся на глубине 10 м под комплексом больницы "Шифа" в Газе.

Командование ЦАХАЛ считает здание частью инфраструктуры палестинской террористической группировки ХАМАС.

Глубокая лестница ведет ко входу в шахту туннеля, состоящего из различных степеней защиты, включая взрывозащищенные двери и огневую яму. Этот тип дверей используется террористической организацией ХАМАС для блокирования доступа израильских сил к командным центрам и подземным объектам, принадлежащим ХАМАС, – говорится в сообщении. Поделиться

Шахта туннеля была обнаружена на территории больницы под навесом рядом с автомобилем, в котором было большое количество оружия, в том числе РПГ, взрывчатка и автоматы Калашникова.

ЦАХАЛ и ШАБАК продолжают исследовать маршрут туннеля.

Это ясно свидетельствует о том, что многочисленные дома в комплексе больницы используются ХАМАСом как прикрытие для террористической инфраструктуры и деятельности. Это еще одно свидетельство циничной манеры, с которой ХАМАС использует жителей Газы как живой щит для своей убийственной террористической деятельности, – отметили в ЦАХАЛ. Поделиться

ХАМАС построил туннели под Газой за гуманитарные средства

Как заявила посол Израиля в Великобритании Ципи Хотовели, члены группировки для строительства такого "подземного туннельного города" использовали всю гумомопомощь, которая поступила в Газу за последние несколько лет.

Каждый туннель стоил 3 млн долл – всего Израиль обнаружил более 30 туннелей, – рассказала израильский посол. Поделиться

Также Хотовели подсчитала, что населению сектора Газа можно было бы оказать гуманитарную помощь на сумму 100 млн долл.

Однако нет, ХАМАС создал эту военную машину, это ужасное подземное метро, – отмечает она. Поделиться

Дипломат добавила, что финансовая поддержка международного сообщества использовалась боевиками, и фактически это было "злоупотребление".