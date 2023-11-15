Армия обороны Израиля штурмует группировку ХАМАС в больнице "Шифа" в Газе

Израильские военные отметили, что операция в больнице "Шифа" 15 ноября начата "на основе разведывательной информации и оперативной необходимости".

ЦАХАЛ начал боевую операцию в больнице Газы

Армия обороны Израиля в ночь на 15 ноября начала военную операцию в больнице "Шифа" в Газе, где базируется группировка ХАМАС. Бойцы отметили, что воюют с террористами, а не гражданским населением города.

Об этом говорится в Telegram-канале ЦАХАЛа.

Израильские военные отметили, что операция начата "на основе разведывательной информации и оперативной необходимости".

И подчеркнули, что в их рядах есть бригады медиков и специалисты, которые говорят на арабском. Эти люди прошли специальную подготовку и преследуют цель обезопасить гражданское население, которое ХАМАС использует как живой щит.

Ведь террористы, ведущие боевые действия на территории медицинского учреждения, ставят под угрозу его защищенный международным правом статус.

Вчера ЦАХАЛ еще раз сообщил соответствующим органам власти в Газе, что все военные действия на территории больницы должны быть приостановлены в течение 12 часов. К сожалению, этого не произошло, – говорится в сообщении. Поделиться

В заключение ЦАХАЛ в очередной раз призвал террористов ХАМАС сдаться.

ХАМАС используют больницу как военную базу

Напомним, накануне в Армии обороны Израиля сообщили, что террористы ХАМАС используют медицинские учреждения в Газе в военных целях. В частности, под детской больницей Рантиси в городе Газа был обнаружен тайник с оружием исламистов.

Среди оружия, обнаруженного в подвале больницы, были бронежилеты террористов-смертников, гранаты, автоматы АК-47, взрывные устройства, РПГ и другое вооружение. В ЦАХАЛ назвал данную территорию командно-контрольным центром ХАМАС.

Спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари рассказал, что Израиль продолжает выяснять, действительно ли в больнице содержали заложников и планирует направить туда судмедэкспертов.

Также обнаружили мотоцикл, на котором, вероятно, боевики атаковали 7 октября юг Израиля и захватили заложников.

Хагари заявил, что пациентов из больницы уже эвакуировали, и призвал других палестинцев покидать север Газы.