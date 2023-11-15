Армия обороны Израиля штурмует группировку ХАМАС в больнице "Шифа" в Газе

Израильские военные отметили, что операция в больнице "Шифа" 15 ноября начата "на основе разведывательной информации и оперативной необходимости".
ЦАХАЛ начал боевую операцию в больнице Газы
Армия обороны Израиля в ночь на 15 ноября начала военную операцию в больнице "Шифа" в Газе, где базируется группировка ХАМАС. Бойцы отметили, что воюют с террористами, а не гражданским населением города.
Об этом говорится в Telegram-канале ЦАХАЛа.
Израильские военные отметили, что операция начата "на основе разведывательной информации и оперативной необходимости".
И подчеркнули, что в их рядах есть бригады медиков и специалисты, которые говорят на арабском. Эти люди прошли специальную подготовку и преследуют цель обезопасить гражданское население, которое ХАМАС использует как живой щит.
Ведь террористы, ведущие боевые действия на территории медицинского учреждения, ставят под угрозу его защищенный международным правом статус.
В заключение ЦАХАЛ в очередной раз призвал террористов ХАМАС сдаться.
ХАМАС используют больницу как военную базу
Напомним, накануне в Армии обороны Израиля сообщили, что террористы ХАМАС используют медицинские учреждения в Газе в военных целях. В частности, под детской больницей Рантиси в городе Газа был обнаружен тайник с оружием исламистов.
Среди оружия, обнаруженного в подвале больницы, были бронежилеты террористов-смертников, гранаты, автоматы АК-47, взрывные устройства, РПГ и другое вооружение. В ЦАХАЛ назвал данную территорию командно-контрольным центром ХАМАС.
Спикер Армии обороны Израиля Даниэль Хагари рассказал, что Израиль продолжает выяснять, действительно ли в больнице содержали заложников и планирует направить туда судмедэкспертов.
Также обнаружили мотоцикл, на котором, вероятно, боевики атаковали 7 октября юг Израиля и захватили заложников.
Хагари заявил, что пациентов из больницы уже эвакуировали, и призвал других палестинцев покидать север Газы.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-