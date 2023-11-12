ХАМАС планировал развязать масштабную войну против Израиля — WP
Категория
Мир
Дата публикации

ХАМАС планировал развязать масштабную войну против Израиля — WP

Операция ЦАХАЛа в Газе
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Источник:  The Washington Post

Боевики палестинской террористической группировки ХАМАС планировали достичь Западного берега реки Иордан. и начать масштабную войну против Израиля.

Что известно о планах ХАМАС по масштабной войне против Израиля

По информации журналистов издания со ссылкой на информацию от спецслужб разных западных стран, во время планирования нападения на Израиль 7 октября террористы ХАМАС собирали информацию о палестинских гражданах, имеющих разрешение на работу на израильской территории.

Отмечается, что большое количество таких палестинских работников выполняли разные работы именно в тех населенных пунктах, которые подверглись нападению и террору со стороны боевиков ХАМАС.

Террористы расстреливали, сжигали и забивали насмерть израильтян в их собственных домах.

Журналисты ссылаются на информацию от западных должностных лиц и подчеркивают, что некоторые боевики ХАМАС имели при себе достаточные запасы продовольствия, боеприпасов и снаряжения для ведения боевых действий в течение нескольких дней.

Что известно о подготовке ХАМАС к масштабной войне

Боевики также получили инструкции по продвижению вглубь израильской территории в случае успеха первой волны атак.

Они планировали в таком случае нанести удар по крупным израильским городам.

В частности, штурмовым группам ХАМАС удалось продвинуться вплоть до Офакима, города, расположенного в 15 км от Газы, примерно на половине расстояния между анклавом и Западным берегом реки Иордан.

Высокопоставленные представители разведки двух стран на Ближнем Востоке и бывшее должностное лицо из США сообщили журналистам, что одно из подразделений ХАМАС имело подробную информацию и карты, свидетельствующие о намерениях террористов продолжить наступление вплоть до границы Западного берега реки Иордан.

В последние месяцы ХАМАС активизировал свою работу с боевиками Западного берега, хотя, по словам представителей группировки, он не сообщил своим союзникам на Западном берегу о своих планах на 7 октября заранее.

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