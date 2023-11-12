ХАМАС планував розв'язати масштабну війну проти Ізраїлю — WP

Що відомо про плани ХАМАС щодо масштабної війни проти Ізраїля

За інформацією журналістів видання із посиланням на інформацію від спецслужб різних західних країн, під час планування нападу на Ізраїль 7 жовтня терористи ХАМАС збирали інформацію про палестинських громадян, які мають дозвіл на роботу на ізраїльській території.

Зазначається, що велика кількість таких палестинських працівників виконували різні роботи саме у тих населених пунктах, які зазнали нападу та терору з боку бойовиків ХАМАС.

Терористи розстрілювали, спалювали та забивали на смерть ізраїльтян у їх власних будинках.

Журналісти посилаються на інформацію від західних посадових осіб і підкреслюють, деякі бойовики ХАМАС мали при собі достатні запаси продовольства, боєприпасів і спорядження для ведення бойових дій протягом кількох днів.

Що відомо про підготовку ХАМАС до масштабної війни

Бойовики також отримали інструкції щодо просування вглиб ізраїльської території у разі успіху першої хвилі атак.

Вони планували у такому разі завдати удару по великих ізраїльських містах.

Зокрема, штурмовим групам ХАМАС вдалось просунутись аж до Офакіма, міста, яке розташоване за 15 км від Гази, приблизно на половині відстані між анклавом і Західним берегом річки Йордан.

Високопосадові представники розвідки двох країн на Близькому Сході та колишній посадовець зі США повідомили журналістам, що один з підрозділів ХАМАС мав детальну інформацію та карти, що свідчить про наміри терористів продовжити наступ аж до кордону Західного берега річки Йордан.

Останніми місяцями ХАМАС активізував свою роботу з бойовиками Західного берега, хоча, за словами представників угруповання, він не повідомив своїх союзників на Західному березі про свої плани на 7 жовтня заздалегідь.