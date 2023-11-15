Армія оборони Ізраїлю штурмує угрупування ХАМАС у лікарні "Шифа" у Газі

Ізраїльські військові зазначили, що операцію у лікарні “Шифа” 15 листопада розпочато "на основі розвідувальної інформації та оперативної необхідності".

ЦАХАЛ розпочав бойову операцію в лікарні Гази

Армія оборони Ізраїля в ніч проти 15 листопада розпочала військову операцію в лікарні "Шифа" у Газі, де базується угрупування ХАМАС. Бійці наголосили, що воюють із терористами, а не з цивільним населенням міста.

Про це йдеться у Telegram-каналі ЦАХАЛу.

Ізраїльські військові зазначили, що операцію розпочато "на основі розвідувальної інформації та оперативної необхідності".

І підкреслили, що в їхніх лавах є бригади медиків та фахівці, які говорять арабською. Ці люди пройшли спеціальну підготовку і мають на меті убезпечити громадянське населення, яке ХАМАС використовує як живий щит.

Адже терористи, що ведуть бойові дії на території медичної установи, ставлять під загрозу її захищений міжнародним правом статус.

Вчора ЦАХАЛ ще раз повідомив відповідним органам влади в Газі, що всі військові дії на території лікарні повинні бути припинені протягом 12 годин. На жаль, цього не сталося, – йдеться у повідомленні. Поширити

Насамкінець ЦАХАЛ вкотре закликав терористів ХАМАС здатися.

ХАМАС використовують лікарню як військову базу

Нагадаємо, напередодні в Армії оборони Ізраїлю повідомили, що терористи ХАМАС використовують медичні заклади в Газі з військовою метою. Зокрема, під дитячою лікарнею Рантісі в місті Газа було виявлено сховок зі зброєю ісламістів.

Серед зброї, знайденої в підвалі лікарні, були бронежилети терористів-смертників, гранати, автомати АК-47, вибухові пристрої, РПГ та інше озброєння. В ЦАХАЛ назвав цю територію командно-контрольним центром ХАМАС.

Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі розповів, що Ізраїль продовжує з’ясовувати, чи дійсно в лікарні утримували заручників, й планує скерувати туди судмедекспертів.

Також знайшли мотоцикл, на якому, ймовірно, бойовики атакували 7 жовтня південь Ізраїлю і захопили заручників.

Хагарі заявив, що пацієнтів з лікарні вже евакуювали, і закликав інших палестинців залишати північ Гази.