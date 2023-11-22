ЦАХАЛ уничтожил 400 туннелей боевиков ХАМАС — The Times of Israel

Израиль ликвидировал "гнезда" террористов

Армия обороны Израиля заявила, что обнаружено и уничтожено около 400 туннельных шахт боевиков ХАМАС в Газе с начала наземного наступления в октябре.

Об этом пишет издание The Times of Israel.

Отмечается, что обнаруженные входы в туннеле были расположены в гражданской инфраструктуре, включая жилые дома, школы, больницы и другие объекты.

The IDF says troops have uncovered and destroyed some 400 tunnel shafts in the Gaza Strip since the start of the ground offensive last month.



Troops of the elite Yahalom combat engineering unit have taken a significant part in demolishing the Hamas tunnels. pic.twitter.com/ecexyN4lI5 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 22, 2023

ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в использовании палестинского населения Газа как живого щита из-за умышленного размещения своей инфраструктуры в гражданском секторе.

Как сообщили в ЦАХАЛ, значительную роль в уничтожении туннелей группировки ХАМАС сыграли войска элитного инженерного боевого подразделения "Яхалом".

Договоренность между Израилем и ХАМАС

Правительство Израиля после шестичасового обсуждения одобрило соглашение с группировкой ХАМАС об освобождении части захваченных 7 октября израильских заложников, паузах в боевых действиях и освобождении в ответ части палестинских заключенных из израильских тюрем.

Боевики ХАМАС должны будут освободить 50 заложников-израильтян – только гражданских, женщин и детей в обмен на прекращение огня со стороны Израиля на четыре дня.

Израиль освобождает из тюрем около палестинских заключенных – женщин и несовершеннолетних, однако пока не указано точное количество.

При перемирии в Газу допускаются грузовики с гуманитарной помощью и топливом (сообщалось, что их будет 300).