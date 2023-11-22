ЦАХАЛ уничтожил 400 туннелей боевиков ХАМАС — The Times of Israel
Категория
Мир
Дата публикации

ЦАХАЛ уничтожил 400 туннелей боевиков ХАМАС — The Times of Israel

Туннели боевиков
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Источник:  The Times of Israel

Значительную роль в уничтожении туннелей группировки ХАМАС сыграли войска элитного инженерного боевого подразделения Армии Обороны Израиля – "Яхалом".

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Армия обороны Израиля заявила, что обнаружено и уничтожено около 400 туннельных шахт боевиков ХАМАС в Газе с начала наземного наступления в октябре.

Об этом пишет издание The Times of Israel.

Отмечается, что обнаруженные входы в туннеле были расположены в гражданской инфраструктуре, включая жилые дома, школы, больницы и другие объекты.

ЦАХАЛ обвинил ХАМАС в использовании палестинского населения Газа как живого щита из-за умышленного размещения своей инфраструктуры в гражданском секторе.

Как сообщили в ЦАХАЛ, значительную роль в уничтожении туннелей группировки ХАМАС сыграли войска элитного инженерного боевого подразделения "Яхалом".

Договоренность между Израилем и ХАМАС

Правительство Израиля после шестичасового обсуждения одобрило соглашение с группировкой ХАМАС об освобождении части захваченных 7 октября израильских заложников, паузах в боевых действиях и освобождении в ответ части палестинских заключенных из израильских тюрем.

Боевики ХАМАС должны будут освободить 50 заложников-израильтян – только гражданских, женщин и детей в обмен на прекращение огня со стороны Израиля на четыре дня.

Израиль освобождает из тюрем около палестинских заключенных – женщин и несовершеннолетних, однако пока не указано точное количество.

При перемирии в Газу допускаются грузовики с гуманитарной помощью и топливом (сообщалось, что их будет 300).

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