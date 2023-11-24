Временное прекращение огня. Израиль и ХАМАС обменялись заложниками

Боевые действия между ЦАХАЛ и боевиками ХАМАС прекратились 24 ноября впервые за семь недель с начала нападения террористов на Израиль.

Обмен заложниками: что известно

24 ноября ХАМАС освободил 24 израильских и иностранных заложников, в ответ Израиль передал 39 палестинских заключенных в рамках временного прекращения огня.

Об этом сообщает Reuters.

Боевые действия между израильскими войсками и боевиками ХАМАС прекратились 24 ноября впервые за семь недель в рамках временного перемирия накануне освобождения израильских заложников, удерживаемых боевиками, в обмен на заключенных палестинцев.

Сообщений о бомбардировках, артиллерийских ударах или ракетных обстрелах не поступало, хотя ХАМАС и Израиль обвинили друг друга в спорадических перестрелках и других нарушениях. Обе стороны заявили, что война возобновится на полную мощь, как только перемирие закончится.

Колонны израильских танков уехали из северной части сектора Газа, тогда как грузовики с гуманитарной помощью въехали из Египта в южную часть.

Перемирие предусматривает освобождение 50 женщин и детей, находящихся в заложниках боевиков, в обмен на 150 палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах.

Израиль заявил, что срок прекращения огня может быть продлен после четырех дней, если будет освобождено больше заложников со скоростью не менее 10 в день, а палестинский источник сообщил, что в конечном счете на свободу могут выйти до 100 заложников.

Это будет короткая пауза, после завершения которой война и боевые действия продолжатся с большой силой и создадут давление для возвращения большего количества заложников, – заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Поделиться

Операция "Небесные двери"

Операция ЦАХАЛ по освобождению 13 израильских заложников под кодовым названием "Небесные двери" началась 24 ноября в 16:00 по израильскому времени. Вскоре Израиль освободил 39 палестинских заключенных, среди которых 24 женщины и 15 подростков на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает 7 Israel National News.

По сообщениям арабских СМИ, заложники были освобождены из больницы Хан Юнис, где они содержались в течение короткого времени.

ХАМАС также подтвердил освобождение заложников.

В дополнение к 13 израильским заложникам правительственный офис СМИ Египта объявил, что успешно провел переговоры об отдельном освобождении 12 тайских заложников. Об этом сообщает The Times of Israel. Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин впоследствии подтвердил, что 12 граждан страны были уволены.

Позже стало известно, что ХАМАС в общей сложности освободил 24 заложников. Информацию подтвердил представитель министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари, пишет The Times of Israel.

Аль-Ансари уточнил, что освобождены 13 израильских заложников, некоторые из которых имеют двойное гражданство, а также 10 граждан Таиланда и один гражданин Филиппин.

Мы с облегчением подтверждаем безопасное освобождение 24 заложников, говорится в заявлении Красного Креста. – Мы способствовали этому увольнению, транспортируя их из Газы до границы с Рафахом, что свидетельствует о реальном влиянии нашей роли нейтрального посредника между сторонами. Поделиться

Минздрав Израиля заявляет, что после первичной проверки физического и психического здоровья на военно-воздушной базе "Хацерим" вблизи Беер-Шевы 24 заложника будут доставлены в больницы.

Бывшие заложники встретятся со своими семьями в больницах и получат пакет медицинской и психологической помощи при необходимости, - говорится в сообщении министерства. Поделиться

Освобожденные заложники и их семьи будут находиться в специально отведенных для них помещениях больниц отдельно от других пациентов, персонала и посетителей.