WSJ прогнозирует самый трудный этап войны Израиля против ХАМАС

Издание The Wall Street Journal обращает внимание на то, что палестино-израильская война длится уже более 6 недель. Однако, как считают журналисты, самой опасной фазы этого противостояния мы еще не видели.

Как могут развиваться события на Ближнем Востоке

О том, что самый тяжелый этап войны Израиля против ХАМАСа еще впереди, The Wall Street Journal узнало от своих инсайдеров в ЦАХАЛ, а также авторитетных аналитиков.

Согласно данным журналистов, официальный Тель-Авив решил перенести фокус своей военной кампании на Юг Газы.

Там же ЦАХАЛ будет вынужден столкнуться с самым тяжелым этапом шестинедельной войны, поскольку он планирует максимально быстро разгромить боевиков и спасти из плена всех заложников.

В последние дни израильские командиры сигнализировали о смещении на Юг, предполагая, что многие боевики ХАМАС сбежали туда, когда израильские войска вошли, и что некоторые лидеры скрылись в густонаселенных городах или в подземных туннелях, где меньше авиаударов и меньше боевых действий… – пишет издание. Поделиться

Что известно об успехах ЦАХАЛ в Газе

Израильским воинам удалось взять под контроль преобладающую часть севера Газа.

Однако ЦАХАЛ понадобится еще немало времени, чтобы уничтожить не только всех главарей ХАМАС, но и их военный потенциал.

Также сохраняется риск того, что на Юге Газа террористы будут более решительно настроены на борьбу, чем на севере.

По словам одного из инсайдеров издания, именно заложники являются лучшим козырем, который есть у лидеров ХАМАС, чтобы пережить перемещение Израиля на Юг.