WSJ прогнозує найважчий етап війни Ізраїля проти ХАМАС
Категорія
Світ
Дата публікації

WSJ прогнозує найважчий етап війни Ізраїля проти ХАМАС

війна в Газі
Джерело:  The Wall Street Journal

Видання The Wall Street Journal звертає увагу на те, що палестинсько-ізраїльська війна триває уже понад 6 тижнів. Однак, як вважають журналісти, найнебезпечнішої фази цієї війни ми ще не бачили.
 

Як можуть розвиватися події на Близькому Сході

Про те, що найважчий етап війни Ізраїля проти ХАМАС ще попереду, The Wall Street Journal дізналося від своїх інсайдерів у ЦАХАЛ, а також авторитетних аналітиків.

Згідно з даними журналістів, офіційний Тель-Авів вирішив перенести фокус своєї військової кампанії на Південь Гази.

Саме там ЦАХАЛ буде змушений зіткнутися з найтяжчим етапом шеститижневої війни, оскільки він планує максимально швидко розгромити бойовиків та врятувати з полону усіх заручників.

В останні дні ізраїльські командири сигналізували про зміщення на Південь, припускаючи, що багато бойовиків ХАМАС втекли туди, коли ізраїльські війська увійшли, і що деякі лідери сховалися в густонаселених містах чи в підземних тунелях, де менше авіаударів і менше бойових дій… – пише видання.

Що відомо про успіхи ЦАХАЛ у Газі

Ізраїльським воїнам вдалося взяти під контроль переважну частину півночі Гази.

Однак ЦАХАЛ знадобиться ще немало часу, щоб знищити не лише усіх ватажків ХАМАС, а й їхній військовий потенціал.

Також зберігається ризик того, що на Півдні Гази терористи будуть більше рішуче налаштовані на боротьбу, ніж це було на півночі.

За словами одного з інсайдерів видання, саме заручники є найкращим козирем, який є у лідерів ХАМАС, щоб пережити переміщення Ізраїлю на Південь.

Окрім того, операції ЦАХАЛ на Півдні Гази ускладнить велика кількість мирних мешканців. Адже у середині жовтня Армія оборони Ізраїлю закликала мирних мешканців евакуюватись на Південь Гази.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль вперше продав систему ПРО "Праща Давида" іншій країні
Israel`s Ministry of Defense
Праща Давида
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль не збирається передавати територію Гази під контроль Палестинської автономії
Біньямін Нетаньяху
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль таємно отримує від США більше зброї — Bloomberg
Військовополітичне керівництво Ізраїлю

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм