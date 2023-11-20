WSJ прогнозує найважчий етап війни Ізраїля проти ХАМАС

Видання The Wall Street Journal звертає увагу на те, що палестинсько-ізраїльська війна триває уже понад 6 тижнів. Однак, як вважають журналісти, найнебезпечнішої фази цієї війни ми ще не бачили.

Як можуть розвиватися події на Близькому Сході

Про те, що найважчий етап війни Ізраїля проти ХАМАС ще попереду, The Wall Street Journal дізналося від своїх інсайдерів у ЦАХАЛ, а також авторитетних аналітиків.

Згідно з даними журналістів, офіційний Тель-Авів вирішив перенести фокус своєї військової кампанії на Південь Гази.

Саме там ЦАХАЛ буде змушений зіткнутися з найтяжчим етапом шеститижневої війни, оскільки він планує максимально швидко розгромити бойовиків та врятувати з полону усіх заручників.

В останні дні ізраїльські командири сигналізували про зміщення на Південь, припускаючи, що багато бойовиків ХАМАС втекли туди, коли ізраїльські війська увійшли, і що деякі лідери сховалися в густонаселених містах чи в підземних тунелях, де менше авіаударів і менше бойових дій… – пише видання. Поширити

Що відомо про успіхи ЦАХАЛ у Газі

Ізраїльським воїнам вдалося взяти під контроль переважну частину півночі Гази.

Однак ЦАХАЛ знадобиться ще немало часу, щоб знищити не лише усіх ватажків ХАМАС, а й їхній військовий потенціал.

Також зберігається ризик того, що на Півдні Гази терористи будуть більше рішуче налаштовані на боротьбу, ніж це було на півночі.

За словами одного з інсайдерів видання, саме заручники є найкращим козирем, який є у лідерів ХАМАС, щоб пережити переміщення Ізраїлю на Південь.