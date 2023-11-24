Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу

Сегодня, 24 ноября, в 7 утра между Израилем и террористической группировкой ХАМАС началось четырехдневное перемирие, заключенное при посредничестве Катара

Между Израилем и ХАМАС началось четырехдневное перемирие

В сообщении отмечается, что за несколько часов до временного прекращения огня в граничащих с Газой израильских городах раздались сирены.

Кроме того, сообщалось об интенсивном обстреле Сектора Газы. Армия Израиля пыталась продолжить свою миссию против ХАМАСа настолько, насколько это было возможно в последние часы перед паузой.

Как утверждают катарские посредники, в 16:00 будут освобождены 13 заложников, удерживаемых в Газе, а затем неопределенное количество палестинских заключенных из израильских тюрем.

В течение следующих четырех дней планируется уволить не менее 50 женщин и детей, в то же время 190 человек останутся в плену палестинских боевиков.

Соглашение об освобождении заложников

Израиль разработал соглашение об освобождении заложников, состоящее из пяти этапов.

Накануне Кабмин Израиля одобрил соглашение по освобождению около 50 заложников. Боевики ХАМАС согласно плану в течение пятидневного прекращения огня уволят 30 похищенных детей, восемь матерей и еще 12 женщин.

При этом президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Иерусалим переживает "критические часы" перед запланированным освобождением заложников.