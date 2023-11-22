Израиль и ХАМАС согласились прекратить огонь. При каких условиях

Кабинет министров Израиля согласился прекратить огонь на 4 дня в обмен на то, что боевики движения ХАМАС освободят 50 заложников.

Правительство Израиля одобрило соглашение об освобождении заложников

Кабинет министров Израиля одобрил соглашение об освобождении около 50 заложников, похищенных в секторе Газа во время нападения террористической группировки ХАМАС 7 октября.

Боевики согласно плану в течение пятидневного прекращения огня уволят 30 похищенных детей, восемь матерей и еще 12 женщин.

Правительство Израиля стремится вернуть всех похищенных домой. Правительство утвердило план первого этапа достижения этой цели, согласно которому не менее 50 похищенных — женщин и детей — уволят в течение четырех дней, в этот период в боевых действиях будет затишье, — заявило правительство. Поделиться

Если ХАМАС решит освободить больше заложников, Израиль за каждые 10 освобожденных людей обещает дополнительный один день тишины. Израиль также согласился освободить палестинских женщин и несовершеннолетних из тюрем и разрешить им вернуться в свои дома, преимущественно на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Израиль не называл конкретную цифру, но ХАМАС говорил о 150 людях.

Израиль также согласился пропустить в Газу дополнительное топливо и внушительные объемы гуманитарной помощи. ХАМАС заявлял, что содержит около 210 заложников, в том числе почти 40 детей.

По сообщениям израильских СМИ, первые заложники могут быть освобождены в четверг 23 ноября. Предполагается, что их освобождение будет происходить поэтапно – примерно по 12 заложников в день.

Что известно об атаке ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС напали на юг Израиля и убили около 1400 человек, преимущественно гражданских. Более 200 человек были захвачены в заложники. В ответ Израиль приступил к бомбардировке сектора Газа, а 25 октября — наземной операции в эксклаве.

По состоянию на 14 ноября сектор Газа разрезан пополам израильской армией. На севере продолжаются бои, город Газа оцеплен. ЦАХАЛ заявляет, что ХАМАС лишился контроля над Газой.

С 13 ноября продолжаются бои за две главные больницы города – Аль-Шифа и Аль-Кудс. ЦАХАЛ утверждает, что первая больница является штаб-квартирой ХАМАС и под ней разветвлена система тоннелей, и вторую также используют боевики.

У Аль-Шифа могут быть заблокированы около 650 человек, у Аль-Кудс также есть пациенты. Там нет света и воды, поэтому погибают раненые и дети.

Подконтрольная ХАМАС санитарная служба 13 ноября сообщила, что с начала обстрелов и авиаударов в секторе Газа уже погибли 11 240 человек, около 40% из которых – дети.