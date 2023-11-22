Ізраїль та ХАМАС погодилися припинити вогонь. За яких умов

Кабінет міністрів Ізраїлю погодився припинити вогонь на 4 днів в обмін на те, що бойовики руху ХАМАС звільнять 50 заручників.

Уряд Ізраїлю схвалив угоду щодо звільнення заручників

Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду про звільнення приблизно 50 заручників, викрадених у секторі Газа під час нападу терористичного угрупування ХАМАС 7 жовтня.

Бойовики згідно з планом протягом п'ятиденного припинення вогню звільнять 30 викрадених дітей, вісім матерів та ще 12 жінок.

Уряд Ізраїлю прагне повернути всіх викрадених додому. Уряд затвердив план першого етапу досягнення цієї мети, відповідно до якого не менше ніж 50 викрадених — жінок і дітей — звільнять протягом чотирьох днів, у цей період у бойових діях буде затишшя, — заявив уряд. Поширити

Якщо ХАМАС вирішить звільнити більше заручників, то Ізраїль за кожних 10 звільнених людей обіцяє додатковий один день тиші. Ізраїль також погодився звільнити палестинських жінок і неповнолітніх із вʼязниць і дозволити їм повернутися до своїх домівок, що переважно на Західному березі та у Східному Єрусалимі. Ізраїль не називав конкретну цифру, але ХАМАС говорив про 150 людей.

Ізраїль також погодився пропустити до Гази додаткове паливо і значні обсяги гуманітарної допомоги. ХАМАС заявляв, що утримує приблизно 210 заручників, зокрема майже 40 дітей.

За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, перших заручників може бути звільнено у четвер 23 листопада. Передбачається, що їхнє звільнення відбуватиметься поетапно - приблизно по 12 заручників на день.

Що відомо про атаку ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю та вбили близько 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 200 людей були захоплені в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування сектора Гази, а 25 жовтня — наземну операцію в ексклаві.

Станом на 14 листопада сектор Гази розрізаний навпіл ізраїльською армією. На півночі тривають бої, місто Газа оточене. ЦАХАЛ заявляє, що ХАМАС втратив контроль над Газою.

З 13 листопада тривають бої за дві головні лікарні міста — Аль-Шифа та Аль-Кудс. ЦАХАЛ стверджує, що перша лікарня є штаб-квартирою ХАМАС і під нею є розгалужена система тунелів, і другу також використовують бойовики.

В Аль-Шифа можуть бути заблоковані приблизно 650 людей, в Аль-Кудс також є пацієнти. Там немає світла і води, через те гинуть поранені та діти.

Підконтрольна ХАМАС санітарна служба 13 листопада повідомила, що від початку обстрілів та авіаударів у секторі Гази вже загинули 11 240 людей, близько 40% з яких — діти.