Лидеры Конгресса США надеются до конца года принять дополнительный пакет мер по оказанию помощи Украине и Израилю.

В США намерены одобрить дополнительную помощь Украине и Израилю к Рождеству

Амбициозные сроки подразумевают достижение соглашения, удовлетворяющего запросы Министерства обороны США на финансирование помощи зонам конфликтов, и одновременно разработку иммиграционного пакета, который не только обеспечит ресурсы на охрану границ, но и будет содержать ряд изменений в политике, чтобы успокоить консерваторов и не оттолкнуть прогрессивных демократов.

Палата представителей США, возглавляемая республиканцами, уже приняла законопроект о помощи Израилю, однако он предусматривает значительные сокращения налоговой службы и исключает гуманитарную помощь – оба пункта Белый дом и сенатские демократы считают неприемлемыми. Вопрос состоит в том, как будет проходить следующий этап переговоров.

Лидеры Сената, как республиканцы, так и демократы, считают, что лучший путь к разработке закона, который будет иметь шансы пройти обе палаты и получить подпись президента Джо Байдена, скорее всего, будет проходить через Сенат, где есть возможность для двухпартийных переговоров.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер дал понять, что принятие дополнительной помощи будет для него одним из главных приоритетов в период между Днем благодарения и Рождеством, то есть между 23 ноября и 25 декабря.

Я знаю, что обе стороны искренне заинтересованы в одобрении помощи Израилю и Украине, а также оказании помощи невинным мирным жителям Газы. Поэтому я надеюсь, что мы сможем прийти к согласию, даже если ни одна из сторон не получит всего, на чем настаивает. Но мы будем работать над этим немедленно, когда вернемся после Дня благодарения, – заявил он. Поделиться

Помощь США

1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Он не включал новое финансирование помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно. После этого президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млн. долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

После долгих споров в США был одобрен новый временный бюджет для правительства без помощи Украине и Израилю. Байден подписал закон, который помог избежать "шатдауна".

Также известно, что в Конгрессе США ведутся споры по усилению границы с Мексикой. Республиканцы выдвинули требования, угрожая не поддержать финансирование для Украины, если иммиграционное законодательство не будет принято.