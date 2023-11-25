Ізраїль прийме другу групу заручників ХАМАСу
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Ізраїль прийме другу групу заручників ХАМАСу

Ізраїль
Джерело:  The Times of Israel

У межах обміну полоненими між Ізраїлем і ХАМАСом буде звільнено ще 13 осіб. Очікується, що серед них може бути більше дітей.

ХАМАС звільнить ще одну групу заручників

Близько 50 заручників - діти, їхні матері та інші жінки - мають бути звільнені протягом наступних чотирьох днів, на які ЦАХАЛ припиняє військову кампанію зі знищення терористичного угруповання ХАМАС у Секторі Газа.

Причому в обмін на кожного заручника буде звільнено трьох палестинських в'язнів зі служби безпеки.

Чотириденне перемир'я може бути продовжено ще на один день для кожної групи з 10 заручників, звільнених ХАМАСом.

Що відомо про звільнення заручників

24 листопада бойовики ХАМАС відпустили першу групу заручників яких відправили до контрольно-пропускного пункту на кордоні Сектору Газа та Єгипту. Це стало можливо після оголошення Ізраїлем тимчасового припинення вогню.

У рамках угоди ХАМАС звільнив 13 заручників, які є громадянами Ізраїлю. Матері та діти були передані представникам Червоного Хреста. Крім того, з полону ХАМАСу звільнили 10 громадян Таїланду та одного громадянина Філіппін.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він має намір повернути всіх заручників ХАМАСу.

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