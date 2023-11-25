Израиль примет вторую группу заложников ХАМАС

В рамках обмена пленными между Израилем и ХАМАСом будут освобождены еще 13 человек. Ожидается, что среди них может быть больше детей.

ХАМАС освободит еще одну группу заложников

Около 50 заложников - дети, их матери и другие женщины должны быть освобождены в течение следующих четырех дней, на которые ЦАХАЛ прекращает военную кампанию по уничтожению террористической группировки ХАМАС в Секторе Газа.

Причем в обмен на каждого заложника будут освобождены три палестинских узника из службы безопасности.

Четырехдневное перемирие может быть продлено еще на один день для каждой группы из 10 заложников, освобожденных ХАМАСом.

Что известно об освобождении заложников

24 ноября боевики ХАМАС отпустили первую группу заложников, которых отправили в контрольно-пропускной пункт на границе Сектора Газа и Египта. Это стало возможно после оглашения Израилем временного прекращения огня.

В рамках соглашения ХАМАС освободил 13 заложников, являющихся гражданами Израиля. Матери и дети были переданы представителям Красного Креста. Кроме того, из плена ХАМАС освободили 10 граждан Таиланда и одного гражданина Филиппин.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен вернуть всех заложников ХАМАСа.