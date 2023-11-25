Война Израиля в Газе продолжится до возвращения всех заложников — ЦАХАЛ
Категория
Мир
Дата публикации

Война Израиля в Газе продолжится до возвращения всех заложников — ЦАХАЛ

Освобождение заложников
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Источник:  The Times of Israel

ЦАХАЛ воспользуется паузой в боевых действиях, чтобы лучше подготовить возможности, а также отдохнуть. И сразу после окончания перемирия вернется к атакам на Газу для ликвидации ХАМАС.

Перемирие не продлится долго

После прекращения остановки огня с ХАМАСаизраильские военные немедленно вернутся к нанесению ударов по Газе.

Об этом заявил начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герц Халеви изданию The Times of Israel.

Халеви уверен, что прекращение огня и соглашение по заложникам не состоялись бы без давления ЦАХАЛ на ХАМАС.

Мы не собираемся, не хотим и не готовы прекратить эти усилия до того, как вернем всех заложников... Это наша моральная обязанность – вернуть их, – сказал он.

По словам Халеви, ЦАХАЛ воспользуется паузой в боевых действиях, чтобы учиться, лучше подготовить возможности, а также немного отдохнуть.

И сразу же после окончания перемирия мы вернемся к атакам на Газу, к маневрам в Газе. Мы будем делать это для того, чтобы ликвидировать ХАМАС. А также для того, чтобы создать большое давление, чтобы как можно быстрее вернуть в качестве заложников всех до последнего. Мы обязаны воевать, а также рисковать своими жизнями, чтобы израильтяне могли вернуться и жить в безопасности. И у нас есть заложники, и мы сделаем все, чтобы вернуть их домой, – добавил Халеви.

Обмен заложниками: что известно

24 ноября ХАМАС освободил 24 израильских и иностранных заложников, в ответ Израиль передал 39 палестинских заключенных в рамках временного прекращения огня.

Боевые действия между израильскими войсками и боевиками ХАМАС прекратились 24 ноября впервые за семь недель в рамках временного перемирия накануне освобождения израильских заложников, удерживаемых боевиками, в обмен на заключенных палестинцев.

Сообщений о бомбардировках, артиллерийских ударах или ракетных обстрелах не поступало, хотя ХАМАС и Израиль обвинили друг друга в спорадических перестрелках и других нарушениях. Обе стороны заявили, что война возобновится на полную мощь, как только перемирие закончится.

Колонны израильских танков отъехали из северной части Газы, тогда как грузовики с гуманитарной помощью въехали из Египта в южную часть.

Перемирие предусматривает освобождение 50 женщин и детей, находящихся в заложниках боевиков, в обмен на 150 палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах.

Израиль заявил, что срок прекращения огня может быть продлен после четырех дней, если будет освобождено больше заложников со скоростью не менее 10 в день, а палестинский источник сообщил, что в конечном счете на свободу могут выйти до 100 заложников.

Это будет короткая пауза, после завершения которой война и боевые действия продолжатся с большой силой и создадут давление для возвращения большего количества заложников, – заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

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