Война Израиля в Газе продолжится до возвращения всех заложников — ЦАХАЛ

ЦАХАЛ воспользуется паузой в боевых действиях, чтобы лучше подготовить возможности, а также отдохнуть. И сразу после окончания перемирия вернется к атакам на Газу для ликвидации ХАМАС.
Перемирие не продлится долго
После прекращения остановки огня с ХАМАСаизраильские военные немедленно вернутся к нанесению ударов по Газе.
Об этом заявил начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герц Халеви изданию The Times of Israel.
Халеви уверен, что прекращение огня и соглашение по заложникам не состоялись бы без давления ЦАХАЛ на ХАМАС.
По словам Халеви, ЦАХАЛ воспользуется паузой в боевых действиях, чтобы учиться, лучше подготовить возможности, а также немного отдохнуть.
Обмен заложниками: что известно
24 ноября ХАМАС освободил 24 израильских и иностранных заложников, в ответ Израиль передал 39 палестинских заключенных в рамках временного прекращения огня.
Боевые действия между израильскими войсками и боевиками ХАМАС прекратились 24 ноября впервые за семь недель в рамках временного перемирия накануне освобождения израильских заложников, удерживаемых боевиками, в обмен на заключенных палестинцев.
Сообщений о бомбардировках, артиллерийских ударах или ракетных обстрелах не поступало, хотя ХАМАС и Израиль обвинили друг друга в спорадических перестрелках и других нарушениях. Обе стороны заявили, что война возобновится на полную мощь, как только перемирие закончится.
Колонны израильских танков отъехали из северной части Газы, тогда как грузовики с гуманитарной помощью въехали из Египта в южную часть.
Перемирие предусматривает освобождение 50 женщин и детей, находящихся в заложниках боевиков, в обмен на 150 палестинских женщин и подростков, содержащихся в израильских тюрьмах.
Израиль заявил, что срок прекращения огня может быть продлен после четырех дней, если будет освобождено больше заложников со скоростью не менее 10 в день, а палестинский источник сообщил, что в конечном счете на свободу могут выйти до 100 заложников.
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