Израиль может согласиться на перемирие с ХАМАС в обмен на освобождение заложников

Власти Израиля вечером, 21 ноября, могут принять решение о временном перемирии с боевиками палестинской террористической группировки ХАМАС на территории сектора Газа в обмен на освобождение заложников.

Что известно о вероятном перемирии между Израилем и ХАМАС

По мнению тех, кто выступает против такого соглашения, оно может помешать освобождению всех удерживаемых ХАМАС заложников.

Кроме того, террористы ХАМАС в результате паузы могут получить возможность пополнить силы и возобновить боевые действия.

В то же время, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявляет, что Армия обороны планирует продолжить боевые действия сразу после выполнения соглашения.

Сегодня перед нами тяжелое решение, но это верное решение. Я хочу объяснить. Мы сражаемся и будем воевать до тех пор, пока не достигнем всех наших целей, пока не уничтожим ХАМАС и не вернем всех наших пленных и пропавших без вести. Мы также гарантируем, что в Газе не останется ни одного образования, которое будет угрожать Израилю, подчеркнул Нетаньяху. Поделиться

По словам премьера, соглашение имеет поддержку от всей системы безопасности страны. Кроме того, она позволит ЦАХАЛу лучше подготовиться к дальнейшим действиям.

Также Нетаньяху сообщил, что разговаривал с американским президентом Джо Байденом, который "вмешался и добился лучших условий соглашения".

Что известно об условиях перемирия между Израилем и ХАМАС

По информации СМИ, в обмен на прекращение боевых действий в первые четыре дня боевики ХАМАС должны освободить 50 заложников. Существует возможность увольнения еще 30 человек, если перемирие продлится еще четыре дня.

В ответ Израиль должен освободить около 150 палестинских женщин и несовершеннолетних, содержащихся в его тюрьмах за преступления, связанные с безопасностью. Отмечается, что среди уволенных не будет участвовавших в террористических атаках с человеческими жертвами.