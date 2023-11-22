Израиль может согласиться на перемирие с ХАМАС в обмен на освобождение заложников
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль может согласиться на перемирие с ХАМАС в обмен на освобождение заложников

Армия Израиля
Читати українською
Источник:  The Jerusalem Post

Власти Израиля вечером, 21 ноября, могут принять решение о временном перемирии с боевиками палестинской террористической группировки ХАМАС на территории сектора Газа в обмен на освобождение заложников.

Что известно о вероятном перемирии между Израилем и ХАМАС

По мнению тех, кто выступает против такого соглашения, оно может помешать освобождению всех удерживаемых ХАМАС заложников.

Кроме того, террористы ХАМАС в результате паузы могут получить возможность пополнить силы и возобновить боевые действия.

В то же время, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявляет, что Армия обороны планирует продолжить боевые действия сразу после выполнения соглашения.

Сегодня перед нами тяжелое решение, но это верное решение. Я хочу объяснить. Мы сражаемся и будем воевать до тех пор, пока не достигнем всех наших целей, пока не уничтожим ХАМАС и не вернем всех наших пленных и пропавших без вести. Мы также гарантируем, что в Газе не останется ни одного образования, которое будет угрожать Израилю, подчеркнул Нетаньяху.

По словам премьера, соглашение имеет поддержку от всей системы безопасности страны. Кроме того, она позволит ЦАХАЛу лучше подготовиться к дальнейшим действиям.

Также Нетаньяху сообщил, что разговаривал с американским президентом Джо Байденом, который "вмешался и добился лучших условий соглашения".

Что известно об условиях перемирия между Израилем и ХАМАС

По информации СМИ, в обмен на прекращение боевых действий в первые четыре дня боевики ХАМАС должны освободить 50 заложников. Существует возможность увольнения еще 30 человек, если перемирие продлится еще четыре дня.

В ответ Израиль должен освободить около 150 палестинских женщин и несовершеннолетних, содержащихся в его тюрьмах за преступления, связанные с безопасностью. Отмечается, что среди уволенных не будет участвовавших в террористических атаках с человеческими жертвами.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Белом доме возразили договоренности между Израилем и ХАМАС
США
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В США намерены одобрить дополнительную помощь Украине и Израилю к Рождеству
В США намерены одобрить дополнительную помощь Украине и Израилю к Рождеству
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
WSJ прогнозирует самый трудный этап войны Израиля против ХАМАС
война в Газе

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.