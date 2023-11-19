В Белом доме возразили договоренности между Израилем и ХАМАС

По данным Белого дома, Израиль и ХАМАС пока не достигли предварительной договоренности о временном прекращении огня.

Что заявили в Белом доме

Белый дом возразил, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению при посредничестве США по поводу пятидневной паузы в боевых действиях, что позволит освободить заложников в Газе.

We have not reached a deal yet, but we continue to work hard to get to a deal. https://t.co/rbSqcqfaKo — Adrienne Watson (@NSC_Spox) November 19, 2023

Мы еще не достигли соглашения, но продолжаем упорно работать над тем, чтобы его достичь, – заявила представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон. Поделиться

Ее заявлению предшествовала публикация в издании The Washington Post, что соглашение предусматривает прекращение огня минимум на пять дней, а первые 50 или более заложников из 239 будут освобождаться партиями каждые 24 часа.

В материале также говорится, что прекращение боевых действий также должно позволить значительно увеличить объем гуманитарной помощи, в том числе топлива, поступающего в сектор Газа из Египта.

Издание приводит мнение американских чиновников, что эта пауза позволит ХАМАС собрать заложников, после чего можно будет принять меры по их безопасному сопровождению через поле боя.

Пока неясно, будут ли среди них американцы или другие иностранцы включены в первоначальный транш увольнения, пишут авторы публикации.

США не видят перспектив для прекращения Израилем огня

Джо Байден обращает внимание на то, что пока террористы ХАМАС поддерживают свою идеологию разрушения, прекращение огня – это не мир, ведь для ХАМАС каждое прекращение огня – это время, за которое они могут подготовить оружие и людей для продолжения своего террора.

Нашей целью должно быть не просто прекращение войны прямо сейчас – она должна заключаться в том, чтобы покончить с войной навсегда, разорвать цикл непрерывного насилия и построить что-то более прочное в Газе, а также на всем Ближнем Востоке, чтобы история больше не повторялась, – пояснил свою позицию – президент США. Поделиться

Кроме того, Джо Байден в очередной раз призвал официальный Тель-Авив никогда не забывать о гуманитарном праве, а также сделать все возможное для уменьшения жертв среди гражданского населения.