У Білому домі заперечили домовленості між Ізраїлем та ХАМАС

За даними Білого дому, Ізраїль і ХАМАС поки не досягли попередньої домовленості про тимчасове припинення вогню.

Що заявили у Білому домі

Білий дім заперечив, що Ізраїль та ХАМАС близькі до угоди за посередництва США щодо на п'ятиденної паузи в бойових діях, що дозволить звільнити заручників в Газі.

We have not reached a deal yet, but we continue to work hard to get to a deal. https://t.co/rbSqcqfaKo — Adrienne Watson (@NSC_Spox) November 19, 2023

Ми ще не досягли угоди, але продовжуємо наполегливо працювати над тим, щоб її досягти, – заявила речниця Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Вотсон. Поширити

Її заяві передувала публікація у виданні The Washington Post, що угода передбачає припинення вогню щонайменше на п'ять днів, а перші 50 або більше заручників із 239 будуть звільнятися партіями кожні 24 години.

У матеріалі також йдеться, що припинення бойових дій також має на меті дозволити значно збільшити обсяг гуманітарної допомоги, в тому числі палива, що надходить до сектору Гази з Єгипту.

Видання наводить думку американських посадовців, що ця пауза дасть змогу ХАМАС зібрати заручників, після чого можна буде вжити заходів для їхнього безпечного супроводу через поле бою.

Поки незрозуміло, чи будуть серед них американці або інші іноземці включені в початковий транш звільнення, пишуть автори публікації.

США не бачать перспектив для припинення Ізраїлем вогню

Джо Байден звертає увагу на те, що поки терористи ХАМАС підтримують свою ідеологію руйнування, припинення вогню – це не мир, адже для ХАМАС кожне припинення вогню – це час, за який вони можуть підготувати зброю та людей для продовження свого терору.

Нашою ціллю має бути не просто припинення війни просто зараз – вона має полягати в тому, щоб покласти край війні назавжди, розірвати цикл безперервного насильства та побудувати щось більш міцне в Газі, а також на всьому Близькому Сході, щоб історія більше не повторювалася, – пояснив свою позицію президент США. Поширити

Окрім того, Джо Байден вкотре закликав офіційний Тель-Авів ніколи не забувати про гуманітарне право, а також зробити все можливе заради зменшення жертв серед цивільного населення.