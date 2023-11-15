Іран попередив ХАМАС про відмову від війни проти Ізраїля — Reuters

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї під час зустрічі із представником палестинського терористичного угруповання ХАМАС Ісмаїлом Ганією на початку листопада попередив того, що Тегеран не планує вступати у війну проти Ізраїля.
Що відомо про домовленності між Іраном та ХАМАС
За інформацією виданя із посиланням на трьох офіційних осіб з Ірану та представників ХАМАС, іранський лідер заявив Ганії, що Тегеран продовжить надавати угрупованню політичну та моральну підтримку, однак не планує безпосередньо вступати у війну проти Ізраїлю.
За словами одного з представників ХАМАС, іранський лідер чинив тиск на Ганію, вимагаючи припинити публічні заяви із закликами до вступу Ірану та ліванської “Хезболли” у війну проти Ізраїля.
Що наразі відбувається у секторі Гази
Ізраїльські військові оприлюднили відео знищення будівлі парламенту бойовиків ХАМАСу у Газі.
Після того, як кілька днів тому військові сфотографувалися всередині будівлі парламенту ХАМАСу в місті Газа, військові знесли будівлю.
Будівля була захоплена 7-ю бронетанковою бригадою і піхотною бригадою Голані.
Туреччина підтримала ХАМАС та звинуватила Ізраїль у тероризмі
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про підтримку палестинського терористичного угруповання ХАМАС та звинуватив у тероризмі Ізраїль.
Під час виступу перед своїми однопартійцями Ердоган заявив, що Туреччина зробить кроки для того, щоб "політичні та військові лідери Ізраїлю постали перед судом у міжнародних судах".
Він також заявив, що вважає "ХАМАС" "борцями опору", які намагаються захистити свої землі та народ.
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