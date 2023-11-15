Иран предупредил ХАМАС об отказе от войны против Израиля — Reuters
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Иран предупредил ХАМАС об отказе от войны против Израиля — Reuters

Флаг Ирана
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Источник:  Reuters

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи во время встречи с представителем палестинской террористической группировки ХАМАС Исмаилом Ганией в начале ноября предупредил, что Тегеран не планирует вступать в войну против Израиля.

Что известно о договоренностях между Ираном и ХАМАС

По информации издания со ссылкой на троих официальных лиц из Ирана и представителей ХАМАС, иранский лидер заявил Гании, что Тегеран продолжит оказывать группировке политическую и моральную поддержку, однако не планирует напрямую вступать в войну против Израиля.

Вы не предупредили нас о нападении на Израиль 7 октября, и мы не вступим в войну от вашего имени, – заявил Хаменеи.

По словам одного из представителей ХАМАС, иранский лидер оказывал давление на Ганию, требуя прекратить публичные заявления с призывами к вступлению Ирана и ливанской "Хезболлы" в войну против Израиля.

Что происходит в секторе Газа

Израильские военные обнародовали видео уничтожение здания парламента боевиков ХАМАС в Газе.

После того как несколько дней назад военные сфотографировались внутри здания парламента ХАМАС в городе Газа, военные снесли здание.

Здание было захвачено 7-й бронетанковой бригадой и пехотной бригадой Голани.

Турция поддержала ХАМАС и обвинила Израиль в терроризме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке палестинской террористической группировки ХАМАС и обвинил в терроризме Израиль.

Выступая перед своими однопартийцами Эрдоган заявил, что Турция предпримет шаги для того, чтобы "политические и военные лидеры Израиля предстали перед судом в международных судах".

Он также заявил, что считает "ХАМАС" "борцами сопротивления", пытающимися защитить свои земли и народ.

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