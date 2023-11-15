Иран предупредил ХАМАС об отказе от войны против Израиля — Reuters

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи во время встречи с представителем палестинской террористической группировки ХАМАС Исмаилом Ганией в начале ноября предупредил, что Тегеран не планирует вступать в войну против Израиля.
Что известно о договоренностях между Ираном и ХАМАС
По информации издания со ссылкой на троих официальных лиц из Ирана и представителей ХАМАС, иранский лидер заявил Гании, что Тегеран продолжит оказывать группировке политическую и моральную поддержку, однако не планирует напрямую вступать в войну против Израиля.
По словам одного из представителей ХАМАС, иранский лидер оказывал давление на Ганию, требуя прекратить публичные заявления с призывами к вступлению Ирана и ливанской "Хезболлы" в войну против Израиля.
Что происходит в секторе Газа
Израильские военные обнародовали видео уничтожение здания парламента боевиков ХАМАС в Газе.
После того как несколько дней назад военные сфотографировались внутри здания парламента ХАМАС в городе Газа, военные снесли здание.
Здание было захвачено 7-й бронетанковой бригадой и пехотной бригадой Голани.
Турция поддержала ХАМАС и обвинила Израиль в терроризме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке палестинской террористической группировки ХАМАС и обвинил в терроризме Израиль.
Выступая перед своими однопартийцами Эрдоган заявил, что Турция предпримет шаги для того, чтобы "политические и военные лидеры Израиля предстали перед судом в международных судах".
Он также заявил, что считает "ХАМАС" "борцами сопротивления", пытающимися защитить свои земли и народ.
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