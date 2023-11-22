Ізраїль може погодитись на перемир'я з ХАМАС в обмін на звільнення заручників

Влада Ізраїлю ввечорі, 21 листопада, може ухвалити рішення щодо тимчасового перемир'я із бойовиками палестинського терористичного угруповання ХАМАС на території сектора Газа в обмін на звільнення заручників.

Що відомо про ймовірне перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС

На думку тих, хто виступає проти такої угоди, вона може перешкодити звільненню всіх утримуваних ХАМАС заручників.

Окрім цього терористи ХАМАС внаслідок паузи можуть отримати змогу поповнити сили та відновити бойові дії.

Водночас прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявляє, що Армія оборони планує продовжити бойові дії одразу після виконання угоди.

Сьогодні перед нами важке рішення, але це правильне рішення. Я хочу пояснити. Ми воюємо і будемо воювати до тих пір, поки не досягнемо всіх наших цілей, поки не знищимо ХАМАС і не повернемо всіх наших полонених і зниклих безвісти. Ми також гарантуємо, що в Газі не залишиться жодного утворення, яке буде загрожувати Ізраїлю, - підкреслив Нетаньяху. Поширити

За словами прем'єра, угода має підтримку від усієї системи безпеки країни. Крім того, вона дозволить ЦАХАЛу краще підготуватися до подальших дій.

Також Нетаньяху повідомив, що розмовляв з американським президентом Джо Байденом, який "втрутився і домігся кращих умов угоди".

Що відомо про умови перемир'я між Ізраїлем та ХАМАС

За інформацією ЗМІ, в обмін на припинення бойових дій в перші чотири дні бойовики ХАМАС мають звільнити 50 заручників. Існує можливість звільнення ще 30 людей, якщо перемир'я триватиме ще чотири дні.

У відповідь Ізраїль має звільнить близько 150 палестинських жінок і неповнолітніх, які утримуються в його в'язницях за злочини, пов'язані з безпекою. Зазначається, що серед звільнених не буде тих, хто брав участь у терористичних атаках з людськими жертвами.