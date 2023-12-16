Вбивати, вбивати та вбивати. Bild заявив про зміну стратегії ЗСУ

Військовий оглядач німецького видання Bild Юліан Репке стверджує, що Збройні Сили України вирішили змінити стратегію у війні проти Росії. Згідно з його даними, зараз бійці ЗСУ не зосереджуються на наступі та утриманні невигідних для оборони ділянок, а намагаються знищити якомога більше особового складу армії РФ.

ЗСУ роблять все можливе, щоб масово ліквідовувати солдатів РФ

Як стверджує Юліан Репке, нова військова стратегія України - "вбивати, вбивати та вбивати".

Він також пише про те, що українська влада нібито відтермінувала плани щодо швидкої деокупації захоплених територій.

Військовий оглядача ділиться такою інформацією з посиланням на свої анонімні джерела.

Юліан Репке запевняє, що станом на сьогодні ключове завдання української армії — завдати якомога більшої шкоди живій силі армії ворога.

Пріоритетом стає навіть не оборона, а ліквідація по можливості більшої кількості російських солдатів з мінімальними втратами для власних сил. Поширити

За словами одного з інсайдерів видання, "зараз більше немає тиску та необхідності форсувати (наступ - ред.), метою є просто завдання максимальних втрат ворогові".

Утримання позицій не має значення, головне, щоб більше українців залишилося живим, — заявило джерело. Поширити

Ексвійськовий радник однієї із західних країн, який консультував ЗСУ, стверджує, що просто зараз українська армія проводить контрольований відступ з боєм.

Україна може готувати новий контрнаступ на 2024 рік

Згідно з даними ще одного німецького видання Welt, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний має намір розпочати новий контрнаступ у 2024 році, який відбудеться винятково за його планом.

Журналісти заявляють, що Залужний погодився на літній контрнаступ, на якому наполягали партнери Києва, лише з політичних міркувань.

Окрім того, наголошується, що багато броньованої техніки, яку Україні обіцяли надати партнери, ще не була використана. Частина техніки взагалі не доїхала до України.

Насамперед мовиться про танки Leopard 1. Німеччина та союзники обіцяли надати 200 танків старішої версії, з яких, за даними Welt, Україна отримала лише 30 одиниць.