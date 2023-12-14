Британська розвідка виявила значні втрати десантників РФ на Херсонщині

Дивізія російських десантників зазнала надзвичайно великих втрат під час спроби вибити українські сили біля села Кринки на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Нова сформована дивізія ПДВ Росії зазнала великих втрат

Як повідомляє розвідка, на початку грудня 2023 року новосформована 104-а гвардійська повітряно-десантна дивізія Повітряно-десантних військ РФ з високою ймовірністю зазнала надзвичайно великих втрат і не виконала поставлених завдань під час свого бойового дебюту в Херсонській області.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 14 December 2023.



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Операція відбулася після приєднання дивізії до Дніпровського угруповання російських військ і спроби вибити український плацдарм біля села Кринки на східному березі Дніпра.

За повідомленнями, 104 гвардійська повітряно-десантна дивізія погано підтримувалася авіацією й артилерією, а багато військовослужбовців, швидше за все, були недосвідченими, – пише розвідка. Поширити

За даними британських аналітиків, після цього інциденту російські "мілблогери" закликали командувача групи військ "Дніпро" генерал-полковника Михайла Теплінського подати у відставку.

Це удар по репутації Теплінського як одного з найздібніших російських польових командирів на війні: за своєю штатною посадою він також є командувачем ВДВ, – вважають у британській розвідці. Поширити

Що відомо про використання російських десантників на фронті

Ще у вересні, які повідомляла британська розвідка, Російська Федерація посилила 58-у загальновійськову армію додатковими повітряно-десантними частинами ПДВ на Оріхівському напрямку в Запорізькій області.

Тоді ж десантників використовували як лінійну піхоту для поповнення виснажених сухопутних сил.

Зокрема призначення нового командувача окупантами на Херсонському напрямку генерал-полковника Михайла Теплинського, в жовтні поточного року, могло свідчити про посилення тиску на окупантів на півдні з боку ЗСУ.