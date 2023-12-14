Британська розвідка виявила значні втрати десантників РФ на Херсонщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Британська розвідка виявила значні втрати десантників РФ на Херсонщині

Міноборони Британії
Десант

Дивізія російських десантників зазнала надзвичайно великих втрат під час спроби вибити українські сили біля села Кринки на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Нова сформована дивізія ПДВ Росії зазнала великих втрат

Як повідомляє розвідка, на початку грудня 2023 року новосформована 104-а гвардійська повітряно-десантна дивізія Повітряно-десантних військ РФ з високою ймовірністю зазнала надзвичайно великих втрат і не виконала поставлених завдань під час свого бойового дебюту в Херсонській області.

Операція відбулася після приєднання дивізії до Дніпровського угруповання російських військ і спроби вибити український плацдарм біля села Кринки на східному березі Дніпра.

За повідомленнями, 104 гвардійська повітряно-десантна дивізія погано підтримувалася авіацією й артилерією, а багато військовослужбовців, швидше за все, були недосвідченими, – пише розвідка.

За даними британських аналітиків, після цього інциденту російські "мілблогери" закликали командувача групи військ "Дніпро" генерал-полковника Михайла Теплінського подати у відставку. 

Це удар по репутації Теплінського як одного з найздібніших російських польових командирів на війні: за своєю штатною посадою він також є командувачем ВДВ, – вважають у британській розвідці.

Що відомо про використання російських десантників на фронті

Ще у вересні, які повідомляла британська розвідка, Російська Федерація посилила 58-у загальновійськову армію додатковими повітряно-десантними частинами ПДВ на Оріхівському напрямку в Запорізькій області.

Тоді ж десантників використовували як лінійну піхоту для поповнення виснажених сухопутних сил.

Зокрема призначення нового командувача окупантами на Херсонському напрямку генерал-полковника Михайла Теплинського, в жовтні поточного року, могло свідчити про посилення тиску на окупантів на півдні з боку ЗСУ.

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