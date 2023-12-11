Бійці ССО знищили командний пункт росіян на лівобережжі Херсонщини — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці ССО знищили командний пункт росіян на лівобережжі Херсонщини — відео

ССО
ССО

Українські воїни знищили командно-спостережний пункт російської армії в окупованих Олешках на лівому березі Херсонської області. 

ЗСУ знищили окупантів на лівобережжі Херсонщини

Оператори одного з підрозділів ССО під час розвідувальних дій встановили місце розташування командно-спостережного пункту російських окупаційних військ в окупованих Олешках.

За допомогою ударних БпАК по ворожій цілі було нанесено вогневого ураження.

КСП знищено вщент (спойлер до відео: виходячи з перехопленої розмови окупантів, ті досі в шоці від атаки спецпризначенців), – пишуть ССО.

Сили оборони України знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на 11 грудня, склали 1030 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 339 850 військових.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 складу боєприпасів противник

4 грудня повідомлялось, що Сили оборони України знищили склад боєприпасів і техніку росіян у Сватівському районі Луганської області.

Також 5 грудня оператори 3-го окремого полку ССО у ході спеціальної розвідки на Куп'янському напрямку виявили ворожу станцію РЕБ Р-934Б "Синиця".

Зазначається, що екіпаж безпілотного авіаційного комплексу скоригував і навів по цілі вогонь HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони.

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