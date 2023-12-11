Бойцы ССО уничтожили командный пункт россиян на левобережье Херсонщины – видео

Украинские воины уничтожили командно-наблюдательный пункт русской армии в оккупированных Олешках на левом берегу Херсонской области.
ВСУ уничтожили оккупантов на левобережье Херсонщины
Операторы одного из подразделений ССО в ходе разведывательных действий установили местонахождение командно-наблюдательного пункта российских оккупационных войск в оккупированных Олешках.
С помощью ударных БпАК по враждебной цели было нанесено огневое поражение.
Силы обороны Украины уничтожают россиян
Потери России в войне в Украине на 11 декабря составили 1030 окупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 339 850 военных.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 боеприпасов противник
4 декабря сообщалось, что Силы обороны Украины уничтожили склад боеприпасов и техники россиян в Сватовском районе Луганской области.
Также 5 декабря операторы 3-го отдельного полка ССО в ходе специальной разведки на Купянском направлении обнаружили вражескую станцию РЭБ Р-934Б "Синица".
Экипаж беспилотного авиационного комплекса скорректировал и привел по цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.
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