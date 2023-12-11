Бойцы ССО уничтожили командный пункт россиян на левобережье Херсонщины – видео

Украинские воины уничтожили командно-наблюдательный пункт русской армии в оккупированных Олешках на левом берегу Херсонской области.

ВСУ уничтожили оккупантов на левобережье Херсонщины

Операторы одного из подразделений ССО в ходе разведывательных действий установили местонахождение командно-наблюдательного пункта российских оккупационных войск в оккупированных Олешках.

С помощью ударных БпАК по враждебной цели было нанесено огневое поражение.

КСП уничтожен до основания (спойлер к видео: исходя из перехваченного разговора окупантов, те до сих пор в шоке от атаки спецназовцев), – пишут ССО. Поделиться

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Потери России в войне в Украине на 11 декабря составили 1030 окупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 339 850 военных.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 боеприпасов противник

4 декабря сообщалось, что Силы обороны Украины уничтожили склад боеприпасов и техники россиян в Сватовском районе Луганской области.

Также 5 декабря операторы 3-го отдельного полка ССО в ходе специальной разведки на Купянском направлении обнаружили вражескую станцию РЭБ Р-934Б "Синица".

Экипаж беспилотного авиационного комплекса скорректировал и привел по цели огонь HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.