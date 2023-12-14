Британская разведка обнаружила значительные потери десантников РФ в Херсонской области

Дивизия российских десантников понесла чрезвычайно большие потери при попытке выбить украинские силы у села Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Новая сформированная дивизия НДС России понесла большие потери
Как сообщает разведка, в начале декабря 2023 года вновь сформирована 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия Воздушно-десантных войск РФ с высокой вероятностью понесла чрезвычайно большие потери и не выполнила поставленных задач во время своего боевого дебюта в Херсонской области.
Операция состоялась после присоединения дивизии к Днепровской группировке российских войск и попытке выбить украинский плацдарм у села Крынки на восточном берегу Днепра.
По данным британских аналитиков, после этого инцидента российские "милблогеры" призвали командующего группой войск "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского подать в отставку.
Что известно об использовании российских десантников на фронте
Еще в сентябре, как сообщала британская разведка, Российская Федерация усилила 58-ю общевойсковую армию дополнительными воздушно-десантными частями НДС на Ореховском направлении в Запорожской области.
Тогда же десантников использовали в качестве линейной пехоты для пополнения истощенных сухопутных сил.
В частности, назначение нового командующего оккупантами на Херсонском направлении генерал-полковника Михаила Теплинского, в октябре текущего года, могло свидетельствовать об усилении давления на окупантов на юге со стороны ВСУ.
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