Британская разведка обнаружила значительные потери десантников РФ в Херсонской области
Категория
Украина
Дата публикации

Британская разведка обнаружила значительные потери десантников РФ в Херсонской области

Минобороны Британии
Десант
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Дивизия российских десантников понесла чрезвычайно большие потери при попытке выбить украинские силы у села Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Новая сформированная дивизия НДС России понесла большие потери

Как сообщает разведка, в начале декабря 2023 года вновь сформирована 104-я гвардейская воздушно-десантная дивизия Воздушно-десантных войск РФ с высокой вероятностью понесла чрезвычайно большие потери и не выполнила поставленных задач во время своего боевого дебюта в Херсонской области.

Операция состоялась после присоединения дивизии к Днепровской группировке российских войск и попытке выбить украинский плацдарм у села Крынки на восточном берегу Днепра.

По сообщениям, 104 гвардейская воздушно-десантная дивизия плохо поддерживалась авиацией и артиллерией, а многие военнослужащие, скорее всего, были неопытны, – пишет разведка.

По данным британских аналитиков, после этого инцидента российские "милблогеры" призвали командующего группой войск "Днепр" генерал-полковника Михаила Теплинского подать в отставку.

Это удар по репутации Теплинского как одного из самых способных российских полевых командиров на войне: по своей штатной должности он также является командующим ВДВ, считают в британской разведке.

Что известно об использовании российских десантников на фронте

Еще в сентябре, как сообщала британская разведка, Российская Федерация усилила 58-ю общевойсковую армию дополнительными воздушно-десантными частями НДС на Ореховском направлении в Запорожской области.

Тогда же десантников использовали в качестве линейной пехоты для пополнения истощенных сухопутных сил.

В частности, назначение нового командующего оккупантами на Херсонском направлении генерал-полковника Михаила Теплинского, в октябре текущего года, могло свидетельствовать об усилении давления на окупантов на юге со стороны ВСУ.

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