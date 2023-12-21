ЗСУ відбили атаки армії РФ на Донеччині та знищили 2 ворожі склади боєприпасів — зведення Генштабу

Українські військові протягом доби відбили атаки злочинної армії РФ на лівому березі Дніпра на Херсонщині та завадили спробам атак окупантів на Донеччині.

Що відомо про успіхи ЗСУ та наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом доби українські військові 86 разів вступали у бій із підрозділами окупаційної російської армії.

Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї війни, використовуючи тактику терору та ударів як по військових, та і по цивільних об’єктах в Україні.

З поліпшенням погодних умов противник наростив інтенсивність застосування оперативно-тактичної авіації та квадрокоптерів типу "FPV".

Окупанти продовжують проводити активні штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість авіаударів та артилерійських обстрілів.

Протягом доби українські військові відбили 11 атак російських військових злочинців на лівому березі Дніпра на Херсонщині та завдали ворогу численних втрат.

Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 2 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та артилерійський засіб противника.

Зі свого боку терористи з армії РФ завдали 41 авіаудар та здійснили 28 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту