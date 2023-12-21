ЗСУ знищили понад тисячу російських солдат, 14 танків та 20 артсистем — зведення Генштабу

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 350 270 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 080 російських загарбників, а з техніки знищено:

особового складу − близько 350 270 (+1 080) осіб,

танків − 5 828 (+14) од,

бойових броньованих машин − 10 825 (+31) од,

артилерійських систем – 8 226 (+20) од,

РСЗВ − 932 (+4) од,

засобів ППО − 611 (+0) од,

літаків − 324 (+0) од,

гелікоптерів − 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 342 (+26) од,

крилатих ракет − 1 613 (+1) од,

кораблів/катерів − 22 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 10 919 (+48) од,

спеціальної техніки − 1 208 (+5) од

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 16 атак ворога в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки, де противник намагався прорвати оборону.

На Лиманському напрямку захисники відбили 13 атак окупантів поблизу Білогорівки Луганської області та східніше Тернів, Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 7 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони відбили 14 атак в районах Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Авдіївки, та ще 22 атаки біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де захисники відбили 10 атак.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 6 атак противника західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.